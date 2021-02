vor 33 Min.

Nach schwerem Unfall will Gastronom Harry Winderl auf Sri Lanka gesund werden

Plus Augsburgs Szene-Gastronom Harry Winderl reist mitten in der Corona-Pandemie für drei Wochen nach Sri Lanka. Der Anlass dafür ist schmerzhaft.

Von Ina Marks

In Zeiten des Lockdowns und einer Pandemie ist es vielleicht nicht gerade der geeignetste Moment für eine Fernreise. Harry Winderl hat sich dennoch am Mittwoch von seinen Freunden in Augsburg und auf Facebook verabschiedet. Vom Flughafen Zürich aus flog er nach Sri Lanka. Seine Reise hat einen ernsten und schmerzhaften Hintergrund, wie er auch im sozialen Netzwerk erklärt. Vor fünf Monaten nämlich hatte der Augsburger Szene-Gastronom einen folgenschweren Unfall.

Wie unsere Redaktion berichtete, hatte der 52-Jährige seine Mitarbeiter zu einem Essen in ein Restaurant eingeladen. Als Winderl zwischendurch auf eine Zigarette nach draußen auf die hölzerne Terrasse ging, gab plötzlich ein Brett nach. Winderl stürzte so unglücklich auf den Boden, dass er sich mehrere Verletzungen zuzog. Am gravierendsten war der komplizierte Oberschenkelhalsbruch, von dem er sich heute noch nicht erholt hat. Ganz im Gegenteil.

Harry Winderl will künstliches Hüftgelenk verhindern

Eigentlich blieb Winderl, den Freunde für seine positive Lebenseinstellung kennen und schätzen, optimistisch. Er glaubte, mit viel Ruhe, Geduld und Reha könne die Verletzung verheilen. "Meine Chancen standen anfangs bei 70 Prozent", erzählt er. Winderl, der gerne hohe Berge besteigt und plant, einen Wüsten-Marathon zu laufen, will ein künstliches Hüftgelenk um jeden Preis vermeiden. Doch die Heilung läuft nicht nur schleppend. Unlängst erhielt er beim Arzt die ernüchternde Diagnose. "Inzwischen ist die Chance, dass die Knochen miteinander verwachsen, nur noch bei zehn Prozent. Statt eines Knochenaufbaus findet bei mir ein Abbau statt." Für Winderl war das, wie er sagt, ein schwerer Schlag. Zudem liegen harte Monate hinter ihm.

Harry Winderl musste nach dem folgenschweren Sturz im Herbst 2020 viel liegen und konnte sich anfangs nur im Rollstuhl fortbewegen. Bild: Ulrich Wagner (Archivbild)

Zunächst war Winderl auf den Rollstuhl angewiesen, seit Silvester kann er kurze Strecken an Krücken gehen. Er war mehrere Wochen auf Reha in einer Klinik in Bad Wiessee, macht regelmäßig Krankengymnastik. Seine Schmerzen seien unverändert. Zuletzt habe ihn die Situation mental zunehmend belastet. Winderl glaubt, dass vor allem die Sonne auf Sri Lanka seine Genesung fördern kann. Mithilfe von Sonnenlicht produziert der menschliche Körper Vitamin D, was wiederum wichtig für gesunde Knochen ist. Der Gastronom, der unter anderem die Schaller-Alm auf dem Plärrer führt, setzt darauf, dass der Urlaub hilft.

Wegen Corona hat der Augsburger Gastronom keine Bedenken

"Seid also nicht neidisch, wenn ich schöne Bilder poste. Ich wäre lieber hier und könnte wie die meisten normal stehen, laufen und arbeiten", schreibt er auf Facebook und postet dazu ein Röntgenbild, das den verschraubten Knochen zeigt. Kurz vor seinem Abflug am Züricher Flughafen, wo ihn ein Bekannter hingefahren hat, erzählt Winderl am Telefon, dass er die Reise mit seinen Ärzten abgesprochen habe. Sie hätten ihm zugesprochen. Der 52-Jährige, der, wie er sagt, auf eigene Kosten fliegt, ist in einem Ressort auf Sri Lanka untergebracht. Dort soll er auch ayurvedische Anwendungen erhalten.

Wegen Corona hat Winderl keine Bedenken. Er hat sich testen lassen, Sri Lanka sei kein Risikogebiet. "Außerdem ist das auch kein Influencer-Party-Spot wie Dubai. So etwas käme nicht infrage." Krücken und Rollstuhl begleiten Winderl auf seiner Reise. Wie er schnell noch kurz vor dem Boarding am Telefon sagt, habe er soeben ein Upgrade für die Business-Class erhalten. Er freut sich: "Jetzt kann ich im Liegen fliegen".

