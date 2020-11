27.11.2020

Nach tödlichem Streit an Haltestelle: Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Nach einer Auseinandersetzung in Augsburg-Pfersee ist ein Mann gestorben.

Im Augsburger Stadtteil Pfersee ist ein 28-Jähriger auf offener Straße gestorben. Voraus ging ein Streit an einer Haltestelle. Die Polizei sucht nach einem Paar.

Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung im Augsburger Stadtteil Pfersee ist ein Mann gestorben. Bei dem Toten handelt es sich laut Polizei um einen 28-Jährigen. Die Auseinandersetzung soll sich am Freitagabend gegen 18.30 Uhr an einer Bushaltestelle im Bereich Uhlandstraße/Chemnitzer Straße mit einem noch unbekannten Paar - ein Mann und eine Frau - zugetragen haben, das sich anschließend vom Ort des Geschehens entfernt hat. Die Polizei suchte die Umgebung sowie die Grünanlagen eines angrenzenden Wohnhauses mit Taschenlampen ab - womöglich nach einer Tatwaffe.

28-Jähriger stirbt nach Streit an Haltestelle in Augsburg

Die Untersuchungen dauern zur Zeit noch an, ermittelt wird wegen eines Tötungsdelikts. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich zwischen dem 28-Jährigen und dem Paar ein Streit entwickelt, in dessen Verlauf der Mann tödlich verletzt wurde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte soll er bereits schwer verletzt auf der Straße gelegen haben. Ein Notarzt habe noch versucht, das Leben des 28-Jährigen zu retten. Wie die tödlichen Verletzungen verursacht wurden, ist laut Polizeisprecher Michael Jakob derzeit noch unklar. Vermutungen, wonach das Opfer mit einem Messer angegriffen worden sein könnte, wollte der Sprecher nicht kommentieren. Am Tatort waren zumindest kleinere Blutspuren zu sehen.

Der Bereich um den Tatort wurde während der Ermittlungen abgesperrt. Am späten Freitagabend durchsuchten schwer bewaffnete Polizisten noch eine Wohnung in einer Wohnanlage nahe der Haltestelle. Auch Spurensicherer der Kriminalpolizei untersuchten die Wohnung. Zu einer Festnahme kam es dabei wohl aber nicht.

Ein Zeuge, es handelt sich um einen jungen Mann, der vor Ort von der Polizei vernommen wurde, berichtete, es habe offenbar Streit geben, weil der 28-Jährige der Frau oder dem Mann zuvor an den Po gefasst habe. An der Haltestelle hielten sich zu dem Zeitpunkt offenbar mehrere Personen auf, die sich teils auch kannten.

Tötungsdelikt in Augsburg: Polizei sucht mit Beschreibung nach dem Paar

Die Polizei sucht derzeit noch nach dem Paar. Die Frau ist laut Polizei 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, hat blonde Haare, war dunkel gekleidet mit Daunenjacke und Jogginghose. Sie trug eine schwarze Mund-Nasenbedeckung mit Totenkopfemblem und sprach fließend Deutsch. Der Mann soll ebenfalls 20 bis 25 Jahre alt sein, etwa 1,90 Meter groß, mit schwarzen schulterlangen Haaren, schwarzer Kleidung, schwarzer Mund-Nasenbedeckung. Er sprach laut Polizei ebenfalls fließend Deutsch. Hinweise nimmt die Kripo Augsburg entgegen unter Telefon 0821/323-3810.

7 Bilder Mann mutmaßlich bei Streit in Pfersee getötet Bild: Annette Zoepf

