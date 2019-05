11:13 Uhr

Nach verheerendem Brand: Thorbräukeller eröffnet Biergarten

Rund ein Jahr nach dem verheerenden Feuer im Thorbräukeller im Domviertel ist jetzt der Biergarten wieder geöffnet. Doch die Renovierungsarbeiten laufen noch.

Bei schönem Wetter startet im Biergarten des Thorbräukellers unter der Woche ab 17 Uhr der Betrieb, erzählt Wirtin Doris Gabriel. Am Wochenende gehe es ab dem frühen Nachmittag los. Vor den Öffnungszeiten werde weiterhin an der Renovierung der Gaststätte gearbeitet.

Im Juni vergangenen Jahres war es in der Küche des Thorbräukellers zu einem Fettbrand gekommen. Teile des Wirtshauses wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Pächterin Gabriel und ihr Team haben derzeit eine Behelfsküche installiert, bis die eigentliche Küche fertig eingebaut ist. So lange wird den Gästen im Biergarten eine kleine Karte mit Brotzeiten angeboten, berichtet die Wirtin. Auch am Vatertag sei geöffnet. (ina)

Lesen Sie dazu mehr: Nach Brand: Wann eröffnet der Thorbräukeller wieder?

19 Bilder Bilder: Diese Brände bewegten Augsburg und die Region

Themen Folgen