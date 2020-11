vor 17 Min.

Nachbar beobachtet Einbrecher: Polizei umstellt Haus

Ein Einbrecher wurde in Haunstetten auf frischer Tat ertappt.

Noch an Ort und Stelle hat die Polizei in Haunstetten einen Einbrecher festgenommen. Ein Nachbar, der die Tat beobachtet hatte, hatte schnell reagiert.

Es war am frühen Sonntagmorgen gegen acht Uhr als ein Anwohner beobachtete, wie ein Unbekannter bei der Nachbarin durch das Schlafzimmerfenster einstieg. Das Fenster war offenbar zum Lüften offen gestanden. Der Zeuge verständigte sofort die Polizei.

Mehrere Streifenfahrzeuge rückten in die Angerstraße an. Polizisten umstellten das Anwesen. Sie konnten den Einbrecher, bei dem es sich laut Polizei um einen 48 Jahre alten Augsburger handelte, noch an Ort und Stelle festnehmen. Der Täter hatte bereits diverse Schmuckstücke und Uhren zusammengetragen. Die Beute wurde ihm gleich wieder abgenommen.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen - nach Angaben der Polizei lagen keine Haftgründe, wie etwa Fluchtgefahr, vor. Die Kripo Augsburg prüft nun, ob er noch für weitere einschlägige Delikte in Frage kommt. (ina)

Themen folgen