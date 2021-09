Nachruf

Der Vater des Augsburger Apothekergartens ist tot

Plus Der bekannte Apotheker und Botaniker Siegfried Hagspiel ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Er hat ein beliebtes Angebot im Botanischen Garten initiiert.

Von Eva Maria Knab

Für viele Augsburger war Siegfried Hagspiel eine Institution: Es dürfte wohl kaum ein heimisches Kraut geben, das der Apotheker nicht bestimmen konnte. 60 Jahre lang hat er als Fachmann für Pflanzenheilkunde und Homöopathie sein Wissen an Kunden in der Augsburger Hofapotheke weitergegeben. Sein umfassendes Wissen über Pflanzen und deren heilende Wirkung war auch bei seinen fast unzähligen Führungen, Vorträgen und Exkursionen sehr gefragt. Vergangenen Donnerstag ist Siegfried Hagspiel mit 86 Jahren für immer eingeschlafen. Was bleibt, sind viele Erinnerungen an einen Mann, der Natur als ein Lebenselexier sah und in bestimmten Situationen auch gerne seinen Humor aufblitzen ließ.

