vor 18 Min.

Nachruf: Früherer Stadtwerke-Chef Wenninger ist tot

Der frühere Werkreferent und Stadtwerke-Geschäftsführer Reinhold Wenninger ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 83 Jahren.

Der Jurist Reinhold Wenninger, der seine politische Karriere 1966 als Dritter Bürgermeister von Haunstetten begann, kam 1978 zur Stadt und verantwortete verschiedene Bereiche, etwa Müll und Umwelt.

Ab dem Jahr 1996 war der CSU-Mann als Referent der Stadtregierung für die Stadtwerke, damals noch ein Eigenbetrieb der Stadt, verantwortlich. Seit 2000 sind die Stadtwerke ein Privatunternehmen, das aber nach wie vor zu 100 Prozent der Stadt gehört. Unter Wenninger wurde die Umwandlung vollzogen.

Ab 2000 war er Geschäftsführer der Stadtwerke, 2002 schied er altersbedingt aus. Wenninger lebte in Haunstetten und hinterlässt Ehefrau, Kinder und Enkel. In den vergangenen Jahren meldete Wenninger sich gelegentlich noch kritisch zum Bahnhofstunnel der Stadtwerke zu Wort. Er wird am Donnerstag (13.30 Uhr) auf dem Alten Friedhof in Haunstetten begraben. (skro)

