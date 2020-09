vor 1 Min.

Nachruf: Ralph Dreike blieb seiner Heimat Augsburg immer verbunden

Plus Ralph Dreike, Sohn des ersten Augsburger Nachkriegs-OB Ludwig Dreifuß, ist mit 98 Jahren in Kalifornien gestorben. Vor einem Jahr erst hatte er seine Heimatstadt besucht.

Von Andrea Baumann

Vor einem Jahr kehrte Ralph Dreike in seine Heimatstadt Augsburg zurück, um seinen vier Töchtern und seiner Enkelin die Wurzeln seiner Herkunft nahezubringen. Ein weiterer Besuch blieb dem Sohn des ersten Nachkriegsbürgermeisters Ludwig Dreifuß verwehrt. Im Alter von 98 Jahren ist Dreike am 17. Juli in seinem amerikanischen Wohnort Sunnyvale in Kalifornien gestorben. Dies teilte die Stadt am Freitag mit.

Ralph Dreike hielt die Verbindung zu Augsburg

Zeit seines Lebens hat Dreike die Verbindung zu Augsburg gehalten. Bei seinem letzten Aufenthalt 2019 wurde der Hochbetagte, der seinen deutschen Namen bei seiner Einbürgerung in die USA amerikanisierte, im Fürstenzimmer des Rathauses empfangen. Mit Alt-OB Peter Menacher war Dreike ebenso gut bekannt wie mit dem ehemaligen AZ-Chefredakteur Gernot Römer, der als Ehrenvorsitzender der Deutsch-Israelischen Gesellschaft über jüdische Familien in Schwaben forscht und Einiges dazu publiziert hat.

Dreikes Vater Ludwig Dreifuß (1883-1960) war der erste Oberbürgermeister der Stadt, den die amerikanische Militärregierung nach dem 2. Weltkrieg 1945 kommissarisch in dieses Amt eingesetzt hat. Dreifuß war jüdischer Sozialdemokrat und Rechtsanwalt. Er kehrte als einer von 25 Menschen jüdischen Glaubens als einziger Überlebender von vier Geschwistern aus dem KZ Theresienstadt in seine Heimatstadt Augsburg zurück.

Nachkriegs-OB Ludwig Dreifuß setzte wichtige Impulse

Als Stadtoberhaupt und Zweiter Bürgermeister habe Dreifuß wichtige Impulse gesetzt für den Wiederaufbau und die Neuordnung Augsburgs sowie für Demokratisierung, Toleranz und Respekt gegenüber Andersdenkenden, betont die Stadt. Auch für den Neuanfang der jüdischen Kultusgemeinde in Augsburg sei dieses Wirken besonders wichtig gewesen.

Ralph A. Dreike (Zweiter von rechts) bei seiner Überfahrt 1938 in die Staaten. Bild: Mark

Da die Familie nach der Machtübernahme der NSDAP schweren Schikanen ausgesetzt war, schickten die Eltern ihren Sohn Ralph Ende der 30er Jahre aus Überlebensgründen in die USA, wo eine Cousine väterlicherseits in Kalifornien lebte und für den Jungen bürgte. Dreike machte seinen High-School-Abschluss und studierte Pharmazie. Nach seiner Militärzeit wurde er Apotheker und gründete eine Familie mit sechs Kindern.

Trotz der tragischen Erfahrungen in seiner Familie empfand er keine Verbitterung gegenüber Deutschland und Augsburg. Als die Stadt seinem Vater 2001 die Oberbürgermeister Ludwig Dreifuß-Straße nahe der City-Galerie widmete, war der US-Amerikaner ebenfalls dabei. „Der Tod von Ralph Dreike erinnert uns in Augsburg eindrücklich daran, wie eine Familie trotz erlittener Verfolgung zur Versöhnung bereit war und die Hand zum Miteinander ausgestreckt hat“, würdigte Thomas Weitzel, Leiter der städtischen Stabsstelle Kultur, den Verstorbenen.

Bei seinem letzten Besuch bewies Dreike seine Verbundenheit zur alten Heimat auch auf kulinarischer Ebene. Auf dem Stadtmarkt ließ er sich Weißwürste und Kartoffelsalat schmecken. Derartige Vorlieben hat er offenbar seinen Kindern weitergegeben. „Wir sind mit deutschen Eltern aufgewachsen, mit belegten Broten, Sauerkraut… Wir kennen das hier alles“, verriet Tochter Elizabeth Almer damals unserer Zeitung.

