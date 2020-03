14:07 Uhr

Nachtbusfahrer liefert betrunkenen 16-Jährigen direkt bei der Polizei ab

Direkt bei der Polizei lieferte ein Nachtbusfahrer einen völlig betrunkenen 16-Jährigen am Sonntagmorgen ab.

Weil er ihn nicht wecken konnte, fuhr ihn der Busfahrer auf's Revier. Dort wurde der Jugendliche schnell wieder munter und rastete aus.

Weil er seinen Fahrgast nicht mehr wecken konnte, brachte der Fahrer eines Nachtbusses einen 16-Jährigen am Sonntag gegen 2.50 Uhr direkt zur Polizeiinspektion Augsburg 6. Dort stellte sich der Grund für seinen Tiefschlaf heraus: eine Alkoholisierung von gut 3,5 Promille. Die Beamten informierten die Mutter des Jugendlichen, die sich auf den Weg zur Dienststelle machte. Während der 16-Jährige auf dessen Mutter wartete, wurde er immer aggressiver. Er schmiss sein Mobiltelefon durch die Wache und machte sich am Schreibtisch der Beamten zu schaffen. Der Jugendliche verhielt sich so renitent, dass er gefesselt werden musste. Dabei wehrte er sich massiv und beleidigte die Beamten mit diversen Ausdrücken. Schließlich beruhigte er sich einigermaßen und konnte der mittlerweile eingetroffenen Mutter übergeben werden. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands und Beleidigung ermittelt.

Themen folgen