vor 27 Min.

Nachwuchs auf Haunstetter Kirchturm stoppt Sanierung

Der Glockenstuhl der Haunstetter Kirche St. Georg muss ersetzt werden. Das Gerüst steht schon, doch losgehen kann es nicht. Das liegt an einer Entdeckung.

Von Ina Marks

Die Überraschung war wohl auf beiden Seiten groß, weder Mensch noch Tier hatten miteinander gerechnet. Der Kirchturm von St. Georg in Haunstetten wurde unlängst eingerüstet. Denn der Glockenstuhl und die Zwiebelhaube müssen dringend saniert werden. Doch als die Gerüstbauer auf einer Höhe von 27 Metern ankamen, machten sie eine Entdeckung, die nun den Beginn der Arbeiten verzögert.

Eigentlich sollte der Glockenstuhl von St. Georg in Haunstetten saniert werden. Doch wegen Nachwuchs bei den Turmfalken herrscht dort Stillstand.

Mit weit aufgerissenen Augen starren die fünf Vogelbabys den ungebetenen Besuch in luftiger Höhe an. So in etwa müssen sie auch die Gerüstbauer angeschaut haben. Wer rechnet hier oben schon mit Menschen. Auf der nördlichen Seite des Kirchturms, unterhalb des Uhrenzifferblattes von St. Georg, haben Turmfalken gebrütet. Fünf kleine, flauschige Vögel sitzen derzeit in dem Nistkasten. Die Untere Naturschutzbehörde, erzählt Pfarreimitglied Kilian Keidel, hat einen Sanierungsstopp angeordnet. Die Arbeiten werden verschoben, bis die Vögel flügge und bei St. Georg ausgezogen sind. Das wird voraussichtlich Mitte Juli der Fall sein. Dabei muss am Kirchturm einiges gemacht werden.

Darum hören die Haunstetter die Glocken von St. Georg nicht mehr

Auf der Nordseite des Kirchturms von St. Georg ziehen Turmfalken ihren Nachwuchs auf. Bild: Silvio Wyszengrad

Seit einer Begutachtung im Februar dürfen die fünf bronzenen Glocken nicht mehr läuten. Nur der Uhrenschlag ist für die Haunstetter Bürger noch zu hören. Der Zustand des Glockenstuhls, zu diesem Fazit kamen die Fachleute bei der Begehung, sei alarmierend. Der Rost hat Löcher in die Stahlkonstruktion gefressen. Inzwischen steht ein Glockenstuhl aus Holz zum Einbau bereit. Auch das Dach muss repariert werden. In die Zwiebelhaube des Turms ist Wasser eingedrungen. Wie Keidel berichtet, soll die Sanierung rund 230000 Euro kosten.

Ein Spender unterstütze die katholische Kirchenstiftung St. Georg. Der 78-Jährige klettert immer wieder das Gerüst hinauf, um nach dem Wohlergehen der Falkenkinder zu sehen – aus sicherer Distanz. Weder will er die Tiere erschrecken noch den Zorn der Eltern auf sich ziehen.

