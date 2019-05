Nackter Mann sagt: Bin vom Teufel besessen

Ungewöhnlicher Einsatz für die Augsburger Polizei: Im Stadtteil Hochzoll lief ein Mann nackt umher. Er sprach davon, vom Teufel besessen zu sein.

Ein 25 Jahre alter Mann lief am Dienstag völlig nackt in der Watzmannstraße in Augsburg umher. Ein Polizeisprecher sagt: „Er selbst war der Meinung, dass er vom Teufel besessen sei.“ Auch im Gespräch mit den Polizeibeamten habe er einen stark verwirrten Eindruck gemacht. Daher hätten sie ihn in „medizinische Betreuung“ gebracht, so die Polizei. (AZ)