Naherholung als hohes Gut

Über die nächsten Schritte, die im Lechhauser Flößerpark geplant sind, informierten städtische Mitarbeiter mit Landschaftsplaner Friedrich Pimpl vom Grünamt am Wochenende. Große Pläne veranschaulichten die verschiedenen Bauabschnitte, die bald schon einen Wasserspielplatz bereit halten.

Im Flößerpark ist alles im Fluss. 15 Stämme Totholz wurden in die Wolfzahnau geliefert. Sowohl die Freianlagen im Reese-Park als auch das Projekt Wertach Vital sehen ihrer Vollendung entgegen.

Von Silvia Kämpf

In Augsburg wird an vielen Ecken gebaut. Wo viele Menschen leben, sind auch Naherholungsgebiete gefragt. Wir blicken in drei Stadtteile mit unterschiedlichen Projekten.

Lechhausen Unterschiedliche Strukturen schaffen unterschiedliche Lebensräume. So erklärte Friedrich Pimpl, Landschaftsplaner des Amtes für Gründordnung, beim Infotag im Lechhauser Flößerpark den Interessenten die diversen Eingriffe an den Ufern des Lech. So seien Bäume zwar abgeholzt worden, um dem Fluss die gewünschte Erlebbarkeit zu geben, jedoch stets unter Berücksichtigung der Auflagen von Natur- und Artenschutz.

Wie der städtische Fachmann sagt, sind die Lebensräume sämtlicher Bäume untersucht worden, bevor 15 Stämme in vier bis sechs Meter lange Stücke zerteilt wurden, um sie als Totholz in die Wolfzahnau zu bringen. Dort werden sie etwa als Bruthöhlen für Vögel, Insekten oder Fledermäuse angeboten. Während sich auf den Kiesbänken im Flusbett die Ersten in der Sonne aalten, gab es immer auch Besucher, die das Ufer als „zu steil“ bezeichneten. Laut Pimpl beträgt der Höhenunterschied zwischen Uferweg und Wasser sieben Meter.

Wildwuchs ausgelichtet

Dennoch ist er der Meinung, dass der Park freundlicher gemacht werden konnte, auch wenn nicht alle Wünsche gleichermaßen machbar waren. Das Auslichten von Wildwuchs und Gestrüpp habe das Sicherheitsempfinden entscheidend gesteigert. Gerade die Anwohner aus unmittelbarer Nähe des Flößerparks berichteten den städtischen Vertretern von Belästigungen durch Parkbesucher, die an schönen Tagen ihr Grillgut auspacken und die Feuerstelle mit abgerissenen Zweigen befeuern.

Den Bau eines „Gastrofloßes“ im zweiten Bauabschnitt betreffend, gibt es laut Friedrich Pimpl noch zwei offene Punkte mit dem Investor, Baron Umberto Beck-Peccoz, zu klären. Wie zu erfahren war, handelt es sich einerseits um den sogenannten Konkurrenz-Ausschluss für die Brauerei Kühbach, zum anderen um die Parkplätze an der Radetzkystraße. Bereits gelaufen sei die Altlastenuntersuchung des Areals, die sowohl Kriegsschutt als auch Schlacke zutage förderte.

Generell kann Pimpl sagen: „Es ist alles im Fluss.“ Nachdem im März die Bodenuntersuchungen durchgeführt wurden, stehe jetzt die Ausschreibung für den Wasserspielplatz an, sodass im Herbst mit dem Bau begonnen werden könne. Die Idee einer Besucherin, es wäre schön, im Winter hier Schlittschuh zu laufen, musste der Experte eine Absage erteilen. Das sei versicherungstechnisch nicht möglich, so Pimpl, der liebend gerne einmal eine Wiese fluten würde. Handwerksmeister Heinz Fleißner hofft noch immer auf die Umsetzung eines Mehr-Generationen-Spielplatzes.

Kriegshaber In Sachen Spielplätze kann sich das neue Wohnviertel Reese-Park in Kriegshaber sehen lassen. Die Anlage hinter dem Kulturhaus Abraxas lockt längst Familien auch von außerhalb an. Demnächst beginnen die Arbeiten für drei weitere öffentliche Spielbereiche im Süden des rund 44 Hektar großen ehemaligen Kasernenareals. Hier sollen sich vor allem Jugendliche – etwa beim Skaten oder Basketballspielen – austoben können.

Weit mehr als ein Drittel

Zuständig für die Arbeiten ist die Wohnbaugruppe Augsburg, die eine Fertigstellung im Herbst anpeilt. Die Freianlagen im Reese-Park mit geschwungenen Wegen und vielfältiger Vegetation sprechen freilich auch Fußgänger und Radfahrer jenseits des Spielalters an: Weit mehr als ein Drittel der Gesamtfläche entfällt auf Grünanlagen. Davon soll laut Andrea Wolf von der Wohnbaugruppe im Herbst der überwiegende Teil fertiggestellt sein.

Göggingen Noch prüfen die Juristen der Stadt, wie genau der vierte und letzten Abschnitt von Wertach Vital zwischen der B17 und dem Ackermann-Wehr einmal aussehen wird. Erst nach der Sommerpause soll der Ausführungsplan stehen, der dann innerhalb von drei Jahren sukzessive umgesetzt werden soll.

Doch schon jetzt ist klar, die Wertach wird auch hier wie in den vorhergehenden Abschnitten von dem dichten Uferbewuchs befreit und künftig für Spaziergänger frei zugänglich, wie von Wasserwirtschaftsamt Donauwörth und Stadt zu hören war.

Aus dem eingeengten Strom wird wieder ein echter Fluss – von momentan 30 Metern wird er auf bis zu 90 Meter anwachsen. Das Flussbett wird ausgebaggert und mit Granitsteinen gesichert, wie es schon auf Höhe der Kulperhütte zu sehen ist. Das wird nicht ohne Eingriffe in die Natur gehen – stellenweise muss in den geschützten Bannwald in diesem Bereich eingegriffen werden. Für die geplanten Rodungen wurden bereits neue Bäume nachgepflanzt. Die Umwelt werde trotz der Rodungen für Wertach Vital stark profitieren, versprechen die Fachleute.

Deich an der Wasserlinie

Bis zuletzt strittig ist der Punkt, was aus dem Gögginger Luftbad werden soll. Die Planer des Sport- und Bäderentwicklungsplanes der Stadt stellen sich einen modernen Sport- und Freizeitpark unter Einbeziehung des Elements Wasser vor – was durch einen vom Wasserwirtschaftsamt geplanten Deich an der Wasserlinie des Fabrikkanals unmöglich würde. Auch die Gögginger hatten sich bis zuletzt mit Einwendungen gegen den Deich gewehrt – das letzte Wort hat das Umweltamt.

Auch wo Wertach Vital bereits abgeschlossen ist, wird es noch Veränderungen geben. So prüft die Stadt, wo in dem Naherholungsbereich künftig legal gegrillt werden könnte. Momentan ist es nur an der Ecke Äußere Uferstraße/Dieselstraße offiziell erlaubt. Neue Plätze sind schwer zu finden, weil die Nachbarn geschützt und Brandschutzvorschriften beachtet werden müssen. Die Stadt hat eine Grünanlage nahe der Ackermannstraße, westlich des Camper-Stellplatzes im Blick.

