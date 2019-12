Nahverkehr: Kinder-Tickets sind in Augsburg besonders teuer

>> Formal korrekt gerechnet haben die Tester beim Schülerabo, das mit 51,50 Euro (zwei Preisstufen) zu den teuersten in Deutschland zählt. Allerdings fand keinen Eingang in die Rechnung, dass die Stadt Eltern seit zwei Jahren einen Zuschuss von bis zu 30 Prozent bezahlt, sofern der Schulweg ohnehin nicht komplett vom Freistaat erstattet wird (ab einer Entfernung von drei Kilometern bei weiterführenden Schulen). <<



Das ist nicht nur formal korrekt; diese Verbilligung gibt es nur für im Stadtgebiet Augsburg wohnende Schüler.



In den Landkreisen zahlen Kinder ohne Erstattungsanspruch den hohen Preis, der als Abo nur 1 Euro unter dem Erwachsenen-Abo liegt!



Und im ganzen AVV ist dieser hohe Preis z.B. für Auszubildende maßgeblich!

