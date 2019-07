Nahverkehr rund um den Königsplatz wird ab Anfang 2020 gratis

Plus Die Planungen für die „City-Zone“ werden konkreter. Zudem greifen ab 1. August Nachbesserungen bei der Tarifreform. Absehbar ist eine Diskussion übers 365-Euro-Abo.

Die vor einem Jahr vorgestellten Pläne für einen kostenlosen Nahverkehr in der Kern-Innenstadt werden konkreter: Voraussichtlich zum Jahreswechsel soll die Benutzung von Bussen und Straßenbahnen in der so genannten City-Zone gratis sein. Diese Zone erstreckt sich jeweils eine Tram-Haltestelle rund um die Haltestellen Königsplatz/Moritzplatz. Innerhalb der Zone zwischen Hauptbahnhof, Prinzregentenstraße, Staatstheater, Rathausplatz, Ulrichsplatz, Theodor-Heuss-Platz und Frohsinnstraße kann man gratis fahren. Ausnahme, so die für den Nahverkehr zuständige Wirtschaftsbürgermeisterin Eva Weber (CSU), könne die Linie 1 Richtung Göggingen sein, wo die Zone bis zur Kongresshalle ausgeweitet werden könnte. Diese Erweiterung wird aber wohl nicht zum Start des Angebots kommen.

Stadt und Stadtwerke hatten vor einem Jahr die Überlegungen damit begründet, dass sich die Luftqualität verbessere, wenn Parksuchverkehr wegfalle. Unumstritten war der Vorstoß nicht – „Pro Bahn“ etwa kritisierte, dass damit Autofahrer bis zum Innenstadtrand gelockt würden, statt gleich in den Nahverkehr.

Die Maßnahme ist eine Nachbesserung der Tarifreform

Allerdings spielte bei der Idee auch eine Rolle, dass damit der Unmut von Gelegenheitsfahrern nach der Tarifreform gedämpft werden sollte. Weil für sie der innere Zonenring 10 wegfiel und durch das Kurzstreckenticket ersetzt wurde, gab es für einen Teil der Nutzer Fahrpreisverdoppelungen. Die neue City-Zone stellt für Gelegenheitsfahrgäste mit dem Ziel Innenstadt, die durch die Reform Verteuerungen hinnehmen mussten, eine Verbesserung dar. Zum Teil wird damit der alte Stand erreicht: zum Beispiel bei den Linien 2 und 3 aus Richtung Haunstetten/Univiertel, wo man künftig Dank der City-Zone mit einem Kurzstreckenticket soweit in die Stadt kommt wie früher mit einem Farschein für die Zone 1. Zum Teil nähert man sich dem Zustand vor der Reform wieder an (z.B. Linie 3 aus Richtung Stadtbergen) und es gibt auch eine Verbesserung (Linie 1 aus Richtung Göggingen).

Stärkung des Handels

„Wir stärken mit der City-Zone auch den Handel und führen Menschen an den Nahverkehr heran, die ihn bisher nie genutzt haben“, so Stadtwerke-Geschäftsführer Walter Casazza. Von SPD und Grünen kam im Wirtschaftsausschuss des Stadtrats die Forderung, die City-Zone auszudehnen. SPD-Rätin Margarete Heinrich erinnerte an ihre Forderung, die gesamte Zone 1 oder zumindest die Jakobervorstadt für die Gratis-Nutzung freizugeben. Grünen-Rat Matthias Lorentzen sagte, es wäre sinnvoll, über eine Ausweitung zu den Park-and-Ride-Plätzen nachzudenken. Casazza entgegnete, das bisher erreichte sei im bundesweiten Vergleich ein „Meilenstein“. Im Verkehrs- und Tarifverbund (AVV) sei die City-Zone schwierig durchzusetzen gewesen.

Die Stadtwerke kalkulieren mit jährlichen Einnahmeverlusten von 886000 Euro. Aufkommen wird dafür die Stadt, die aber höhere Zuschüsse vom Land bekommt. Inzwischen stehen weitere Details fest: Wer sich nur in der Zone bewegt, zahlt nichts und muss kein Ticket lösen. Bei Fahrgästen, die in die Zone hineinfahren oder aus ihr herausfahren, zählen die Haltestellen innerhalb der Zone nicht zur Fahrstrecke (wichtig beim Kurzstreckenticket). Quert ein Fahrgast die City-Zone, fährt also hinein und wieder hinaus, werden die Haltestellen der Zone bei der Ermittlung der Fahrtlänge dazugezählt.

Voraussichtlich soll die Neuregelung zum Jahreswechsel kommen. Nötig ist, dass der Augsburger Tarif- und Verkehrsverbund AVV sie bis dahin in seine Tarifsystematik integriert. Insgesamt wird mit maximal 500000 Euro Umstellungskosten gerechnet. Zudem müssen auch mit den Eisenbahnunternehmen im AVV (DB Regio und Bayerische Regiobahn) noch Abstimmungsgespräche geführt werden.

Schon zum 1. August stehen Änderungen an

Änderungen bei den Nahverkehrstarifen stehen in Augsburg schon zum 1. August auf dem Plan. Es treten drei Änderungen in Kraft, die als Nachbesserung der seit dem Jahreswechsel 2017/18 gültigen Tarifreform gedacht sind. Hier ein Überblick:

Zustempelregelung Wer ein Abo der Zonen 10 oder 20 hat und über die Grenze seiner Zone im Stadtgebiet hinausfährt, musste bisher zwei Preisstufen zustempeln. An dieser Regelung hatte es viel Kritik gegeben. Künftig wird als Aufpreis zum Abo nur eine Preisstufe fällig.



Wochenkarte Die mit der Tarifreform abgeschaffte Wochenkarte wird wieder eingeführt.



Kurzstreckenticket Das Kurzstreckenticket gilt über eine Strecke von vier Haltestellen (Einstiegshaltestelle nicht mit eingerechnet). Problem: In manchen Vierteln kommt die Bevölkerung mit der neuen Regelung nicht einmal mehr bis ins nächste Stadtteilzentrum mit Supermarkt, Bank und Apotheke. Für Bergheim, Inningen, Bärenkeller, Firnhaberau und Hochzoll-Süd (bis zur Eröffnung des Supermarkts am Zwölf-Apostel-Platz) wird diese Regel aufgeweicht, damit Bürger wieder weiter fahren können



Darüberhinaus plant Bürgermeisterin Weber mögliche weitreichendere Änderungen. Es gebe, so Weber kurz nachdem sie ihre Ambitionen für eine OB-Kandidatur im Frühjahr bekannt gegeben hatte, nach wie vor eine gewisse Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Darum solle die Tarifreform zügig unter die Lupe genommen werden, und zwar von einem von der Stadt beauftragten Sachverständigen. Wenn im Jahr 2020 die AVV-weite Bewertung stattfindet, will die Stadt mit Zahlen zu den Betroffenheiten der eigenen Bürger aufwarten können.

Diskussion über 365-Euro-Abo wird wieder losgehen

Als ein Vorschlag liegt schon länger die Einführung eines 365-Euro-Jahresabos auf dem Tisch. Vor allem die Grünen fordern dieses Angebot schon länger. In Wien habe es deutliche Fahrgastzuwächse gegeben. Der Nahverkehr werde nur genutzt, wenn er schneller und günstiger sei als das Auto. Auch die CSU-Fraktion will nun eine Prüfung. Diese, so Fraktionschef Bernd Kränzle, müsse aber realistisch sein. Mit Vertretern von AVV, Stadtwerken und den Bahnunternehmen soll das Thema diskutiert werden. Speziell von den Eisenbahnen war in der Vergangenheit immer der Einwand formuliert worden, dass mehr Fahrgäste in der Morgenspitze kaum zu befördern wären. Zudem, gibt die CSU zu bedenken, seien die Voraussetzungen in Wien, das oft als Vorbild für ein solches Angebot zitiert wird, andere gewesen.

Die Stadtwerke hatten im Zuge der Tarifreform das 9-Uhr-Abo eingeführt, das für 30 Euro im Monat ab dem Vormittag Mobilität im Stadtgebiet bietet. Mit der 9-Uhr-Sperrzeit soll verhindert werden, dass die morgens ohnehin vollen Fahrzeuge noch voller werden. Mit einem Wegfall der Sperrzeit würden AVV-weit laut Berechnungen rund zwölf Millionen Euro Mindereinnahmen pro Jahr anfallen.

Inzwischen hat der Freistaat angekündigt, Großstadt-Verkehrsverbünde fördern zu wollen. Der AVV kann mit jährlich rund vier Millionen Euro rechnen. Allerdings ist dieser Zuschuss auf fünf Jahre begrenzt – dauerhafte Mindereinnahmen lassen sich also nicht ausgleichen.