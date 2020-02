10:00 Uhr

„Nette Toiletten“ für jedermann in Hochzoll

Vier Stadträte kümmern sich um ein Problem, das viele kennen: Der Weg ist noch weit, aber keine Toilette in Sicht. Das soll sich in Hochzoll bald ändern.

Von Silvia Kämpf

Der Mangel an öffentlich zugänglichen und obendrein kostenlosen WCs im Stadtgebiet ist ein Dauerthema. Auch bei einem kommunalpolitischen Abend im Stadtteil Hochzoll trugen die Bürger dieses Manko wieder an die Stadträte und Stadtratskandidaten heran. Pia Härtinger (Grüne), Max Weinkamm und Benedikt Lika (beide CSU) sowie Gregor Lang ( SPD) konnten nun einen Erfolg für ihren Stadtteil vermelden. Im neuen Hochzoller Bürgerbüro dürfen Passanten ab März die Toilette im Eingangsbereich während der üblichen Öffnungszeiten gratis nutzen.

Pia Härtingers Anfrage bei Dieter Roßdeutscher, dem Leiter des Bürgeramtes, wurde positiv beschieden. Ab März beginnt in der Einrichtung an der Friedberger Straße eine dreimonatige Testphase. Denn wie es heißt, gibt es im Stadtteil Hochzoll bisher nur öffentliche Toiletten am Kuhsee. Auch die Bäckerei Schubert am Zwölf-Apostel-Platz gewährt Nichtkunden Zugang zu ihren sanitären Einrichtungen.

Öffentliche Toiletten in Hochzoll ab März

Der Nachteil: Sie liegen im Keller, sind also nicht barrierefrei. Wie Gregor Lang, der Vorsitzende des Bürgertreffs Holzerbau sagt, können auch in dieser Einrichtung in der Neuschwansteinstraße die WCs von Externen genutzt werden. Unisono ist man der Meinung, dass die freie Nutzung von Toiletten eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Die Bereitschaft des Bürgerbüros ist für Benedikt Lika „ein Beispiel, das nachahmenswert ist“.

Auch die Aktionsgemeinschaft Lechhausen bemühte sich schon um freie Zugänglichkeit von Toiletten, damit Bürger ihren Bedürfnissen nachkommen können. Der stellvertretende Vorsitzende Walter Wölfle hatte sich in seiner Funktion als Stadtteilmanager der Organisation angenommen. Seines Wissens kaufte die Stadt den geschützten Begriff „Nette Toilette“ für 2500 Euro, der seither stadtweit genutzt werden darf. Da es in der Stadt insgesamt fünf Bürgerbüros gibt, wollen der Verantwortliche Helmut Truschies und der stellvertretende Büroleiter Yakup Kurt mit Dieter Roßdeutscher beraten, ob das Hochzoller Modell nun auch bei den anderen Häusern angewendet werden kann.

"Nette Toiletten" auch in Lechhausen?

Nachdem sich die Sanierungsarbeiten im Bürgerbüro Lechhausen länger als erwartet hinzogen, ist Ende März die Wiederaufnahme des Betriebs in Sicht. Momentan ist man laut Truschies mit der Inneneinrichtung beschäftigt.

Er ist der Meinung, dass auch hier die Nutzung des Sanitärbereichs als „Nette Toilette“ geprüft werden muss. Denn im Gegensatz zu Hochzoll, liegen sie nicht überall direkt am Eingang. Wer sie aufsuchen möchte, der müsste zuerst den gesamten Raum durchqueren, um in den hinteren Teil des Gebäudes zu gelangen.

