Neuanfang im „Haus am Schäfflerbach“

Pflegeheim reagiert auf Missstände

Das Pflegeheim „Haus am Schäfflerbach“, das unlängst wegen Missständen in der öffentlichen Kritik stand, hat bald eine neue Heimleiterin. Mit der Augsburgerin Sandy Burgmeier wolle man ein wichtiges Zeichen für einen Neuanfang in der Einrichtung setzen, heißt es von Seiten des Trägers Korian.

Die 30 Jahre alte Burgmeier ist zunächst kommissarisch in der Einrichtung tätig, bis die Heimaufsicht der Stadt die gelernte Fachpflegekraft offiziell als Heimleiterin anerkennt. Wie der Träger berichtet, hat Burgmeier in den vergangenen zwei Jahren als Elternzeitvertretung das „Zentrum für Betreuung und Pflege Curanum Augsburg“ geleitet. Die gebürtige Münchnerin lebt seit 13 Jahren in Augsburg. Von 2011 bis 2014 war sie als Wohnbereichsleitung im „Haus am Schäfflerbach“ tätig. Wie die Korian-Gruppe bereits eingeräumt hat, sind im „Haus am Schäfflerbach“ Fehler gemacht worden. Die Geschäftsleitung habe sich entschuldigt.

Man stehe nun im engen Austausch mit Angehörigen und Behörden und wolle umgehend die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um eine gute Pflege und Betreuung nachhaltig sicherzustellen. Dabei gehe es nicht nur um die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben. „Das Wohlergehen der Bewohner, die Erwartungen der Familien sowie gute Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter und die Erfüllung unserer eigenen Standards sind unser Maßstab“, steht in der Pressemitteilung des europäischen Pflegeanbieters, hinter dem eine Aktiengesellschaft steckt. (ina)

