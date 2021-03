vor 28 Min.

Neue Augsburg-Folge: Für Shopping Queen wird gerne in der Stadt gedreht

Plus Eine neue Folge "Shopping Queen" aus Augsburg wird ab Montag im Fernsehen gezeigt. Es ist die achte Runde aus dieser Region, doch die Dreharbeiten liefen diesmal anders.

Von Ina Marks

Wenn der pinkfarbene Bus in den vergangenen Jahren in Augsburg aufgetaucht ist, dann sorgte das bei manchen Menschen für große Aufregung - vor allem in den sozialen Netzwerken. Inzwischen ist es fast schon normal, dass die beliebte Reality-Fernsehsendung "Shopping Queen" mit Modedesigner Guido Maria Kretschmer auch in der Fuggerstadt dreht. Zum achten Mal wird ab kommenden Montag, 8. März, auf Vox eine Shopping Queen aus der Region gekürt. Diesmal waren die Dreharbeiten aufgrund der Pandemie anders als gewohnt.

Das sind die Kandidatinnen bei Shopping Queen

Die Augsburgerin Sandra Maresch ist eine der Kandidatinnen, die den Thron der beliebten Sendung besteigen will. Die 41-jährige Gestalterin für visuelles Marketing fand es allein schon ein tolles Gefühl, aus so vielen Kandidatinnen ausgewählt zu werden. Mit ihr treten die Königsbrunner Boutique-Betreiberin Maria Ebenhoch, Fitnesskauffrau Silvia Reinhardt aus Rain am Lech, Golfclub-Sekretärin Yvonne Griebel aus Neuburg und Steuerfachangestellte Ramona Pavlovic aus Burgau an.

Die Aufnahmen wurden bereits im November gemacht. Augsburg sei ein beliebter Drehort, meint Katrin Bechtoldt, Sprecherin der RTL-Mediengruppe. "Wir sind immer wieder gerne in dieser charmanten Stadt. Wir haben in Augsburg eine große Fangemeinde und immer wieder tolle Kandidatinnen." Diesmal sind die Teilnehmerinnen, wie Sandra Maresch, alle um die 40. Das hat mit der Aufgabe zu tun, die Guido Maria Kretschmer ihnen stellt.

Der pinkfarbene Bus von "Shopping Queen" fällt auf. Ab nächsten Montag wird eine neue Folge aus Augsburg gezeigt. Bild: Verena Kiss (Archivbild)

Augsburgerin erzählt von ihren TV-Erfahrungen

"Forty und Fabulous! Zeige, dass 40 das neue 30 ist" heißt das Motto, nach dem sich die Kandidatinnen in der vorgegebenen Zeit ihre Kleidung aussuchen und sich stylen lassen müssen. Und das sei nicht so einfach, wie es im Fernsehen vielleicht aussieht, verrät Sandra Maresch. "In Wahrheit ist alles knapp kalkuliert und auch in Corona-Zeiten mit keinem Styling und keinem Friseurbesuch eine Herausforderung." Wie Pressesprecherin Bechtoldt erklärt, wurde im November unter strengsten Hygiene- und Schutzmaßnahmen gedreht. Dabei wurden die Kandidatinnen nicht zuhause, sondern im Studio gefilmt. Sie und ihre Shoppingbegleitungen fuhren getrennt zu den Läden. Sandra Maresch ist gespannt auf das Ergebnis, das in der Woche von Montag, 8., bis Freitag, 12. März, täglich um 15 Uhr auf Vox gezeigt wird. Die Folge mit der Augsburgerin ist am Donnerstag zu sehen.

