Neue Augsburger Stadtregierung? CSU und Grüne sind sich einig

Die neue Augsburger Stadtregierung könnte tatsächlich schwarz-grün werden. CSU und Grüne haben ihre Sondierungsgespräche "erfolgreich abgeschlossen" und "einen guten gemeinsamen Weg gefunden" wie es in einer Pressemitteilung der CSU heißt. Zuvor habe eine aus zwölf Mitgliedern bestehende Leitungsgruppe die Standpunkte der Parteien und die Wahlprogramme zusammengetragen, analysiert und darüber verhandelt.

Stadtregierung in Augsburg: CSU und Grüne wollen mit SPD reden

Nun wollen die Parteien gemeinsam das Gespräch mit der SPD als möglichem dritten Partner suchen. CSU und Grüne hätten auch ohne einen weiteren Partner mit 34 Sitzen zuzüglich der Stimme der künftigen Oberbürgermeisterin Eva Weber die Mehrheit im Stadtrat inne - insgesamt zählt der Rat 60 Mitglieder. Bei umstrittenen Entscheidungen, die könnte es im Bündnis zwischen CSU und Grünen durchaus geben, könnte die Mehrheit aber wacklig werden, sobald einzelne Ratsmitglieder eine Entscheidung nicht mittragen wollen. Die SPD würde als Partner neun weitere Stimmen mitbringen.

Nach den Gesprächen mit der SPD würden die Parteien intern über die Ergebnisse beraten und entscheiden. Die CSU werde einen Beschluss im Bezirksvorstand herbeiführen, heißt es in der Pressemitteilung der Christsozialen. Die Grünen werden das Verhandlungsergebnis in einer schriftlichen Mitgliederbefragung zur Abstimmung stellen.

Dass ein schwarz-grünes Bündnis in Augsburg wahrscheinlich ist, hat sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet. Bei den Verhandlungen der beiden Parteien, die bei den Kommunalwahlen in Augsburg am stärksten abschnitten, ging es unter anderem um die Themen Wohnen, Mobilität, Bildung, Wirtschaft oder Kultur. (mit skro)

