Neue Ideen: So kann der Stadtmarkt in Augsburg attraktiver werden    

Plus Der Stadtmarkt in Augsburg ist beliebt, aber die Konkurrenz wächst. Ein Zukunftskonzept präsentiert Vorschläge, die das Einkaufserlebnis im Herzen der City attraktiver machen sollen.

Der Stadtmarkt ist eine Institution in Augsburg: Er besteht seit 90 Jahren. Dieses Jubiläum wird im Sommer gefeiert. Ein Selbstläufer ist der Markt aber nicht. Supermärkte in der Nähe machen den Händlern Konkurrenz. Die Zahl der Lebensmittelgeschäfte hat in den zurückliegenden Jahren in der Innenstadt zugenommen. Das Einkaufsverhalten von Kunden hat sich im Lauf der Jahre ebenfalls geändert. Daher soll der Markt jetzt fit gemacht werden für die Zukunft. Aber wie soll dies funktionieren?

Kunden ärgern sich über die Öffnungszeiten

Dass der Stadtmarkt samstags bereits um 14 Uhr schließt, ist ein oft zu hörender Kritikpunkt. Die Mehrheit der Händler sieht für eine Ausweitung dieser Zeiten dennoch keine Notwendigkeit. Dass mehrere Geschäfte unter der Woche nachmittags schließen oder an einzelnen Wochentagen gar nicht erst aufmachen, stört Kunden ebenfalls. Kurzum: Die Öffnungszeiten sind allgemein ein Streitpunkt. Hier gilt es, Interessen von Händlern und Kunden unter einen Hut zu bekommen.

Der Konkurrenzdruck für den Stadtmarkt wird größer. Was also tun? Unter dem etwas sperrigen Begriff „Machbarkeitsstudie Modernisierung Stadtmarkt“ ist in den zurückliegenden Monaten ein Zukunftskonzept ausgearbeitet worden. Händler, Bürger, städtische Ämter, Architekten und Vertreter der Wirtschaft waren eingebunden. Mit den Eckpunkten befassen sich in dieser Woche erstmals die Stadträte in einem politischen Gremium: Im Allgemeinen Ausschuss wird das Konzept vorgestellt.

Stadtmarkt in Augsburg: Über Geld wird noch nicht gesprochen

Es ist ein erster Schritt in einem längeren Prozess, zumal zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt noch nicht über das Geld gesprochen wird. Wie teuer eine Vitalisierung des Stadtmarkts kommen würde, ist also offen. Derzeit geht es darum, Prioritäten festzulegen. Im Konzept werden Sofortmaßnahmen erwähnt, die sich bis zum Jahr 2022 umsetzen ließen. Weitere Schritte würden bis zum Jahr 2030 folgen. Im Konzept steht auch, welche Projekte vorrangig und mit hoher Priorität angepackt werden sollen. Ein Überblick:

Problemzone Viktualienhalle auf dem Stadtmarkt: Wünschenswert wäre eine bessere Beleuchtung und neues Mobiliar. Bild: Silvio Wyszengrad

Viktualienhalle Im Bereich, in dem sich der Kunde bewegt, soll es schöner werden. Die Wände könnten einen neuen Anstrich vertragen, heißt es. Die Beleuchtung ist ein anderer Aspekt, die Halle soll noch etwas heller wirken. Altes Mobiliar wird ebenfalls ersetzt.

Problemzone Überdachung: Wünschenswert wären Regenrinnen, da es teils von den Dächern und Vordächern tropft. Bild: Silvio WYszengrad

Marktstände Weil die Stände auf dem Markt unterschiedlich alt sind, sehen sie mehr oder weniger attraktiv aus. Wo nötig, soll es eine Sanierung geben. Ein wichtiger Punkt: Gefordert sind wind- und wetterfeste Dächer. Ein Ärgernis von Händlern und Kunden ist es derzeit, dass es bei Regen vom Dach und Vordächern tropft. Abhilfe könnten hier Regenrinnen schaffen.

Zugangssituation Wer den Markt aus der Annastraße kommend ansteuert, erlebt eine wenig einladende Situation. Die Wände und Schaufenster im Durchgangsbereich sollen deshalb attraktiver gestaltet werden.

Öffnungszeiten Das Konzept weist zunächst auf die Problematik hin. Es werden aber gegenwärtig keine Vorschläge unterbreitet. Als große Herausforderung wird gesehen, wie sich womöglich doch unterschiedliche Zeiten in den Hallen und Cafés im Außenbereich vereinbaren lassen. Dieses Thema gilt speziell für die Samstage, an denen die gastronomischen Betriebe im Außenbereich gerne länger als bis 14 Uhr öffnen würden. Das Konzept wirft auch die Frage auf, ob man die Außenmarktstände baulich abkoppeln könnte. Das würde bedeuten, dass sie auch abends über 18 Uhr hinaus öffnen könnten.

Marktkonzept Es beinhaltet eine klare Definition, welche Angebote und Sortimente am Stadtmarkt präsentiert werden. Auch sollten Qualitätsstandards festgelegt werden, welche neuen Mieter auf den Markt kommen dürfen.

Bäckergasse Es ist die Gasse zwischen Fleischhalle und Viktualienhalle. Gewünscht wird hier ein einheitliches und attraktives Mobiliar. Bequeme Sitzmöglichkeiten und mehr Grün würden die Aufenthaltsqualität zweifellos erhöhen, heißt es.

Wenn sich die Stadträte am Mittwoch mit dem Konzept befassen, gibt es keinen politischen Beschluss. Die Ideen sollen Anstoß sein, um in den kommenden Wochen und Monaten Entscheidungen zu treffen. „Der Stadtmarkt soll auch in Zukunft das Herz der Einkaufsstadt Augsburg sein“, sagt Ordnungsreferent Dirk Wurm, in dessen Zuständigkeit der Markt fällt. Ausgearbeitet hat das Konzept die Firma Cima Beratung+Management im Zusammenspiel mit Kehrbaum Architekten.

Stadtmarkt in Augsburg: Sorge um eine große Platane

Unabhängig vom Zukunftskonzept, dessen Umsetzung erst beschlossen werden muss, werden derzeit zwei neue Stände auf dem Stadtmarkt errichtet. Die Lokale Sakura und VinCafé kehren dann im Mai zurück. Die alten Bauten mussten im November abgerissen werden. Bei den laufenden Arbeiten geht es auch darum, eine etwa 15 Meter große Platane zu retten. Deren Wurzelwerk reicht ins Baufeld der neuen Stände.

