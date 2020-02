11:00 Uhr

Neue Ideen für den Glauben

Glaube erscheint in einem eindringlichen Licht und klingt mittlerweile auch weniger sakral. Wie diese Impressionen aus einem Gottesdienst in St. Matthäus zeigen, setzen die sogenannten „Church-Nights“ mittlerweile sogar auf elektronische Verstärker.

Welche Wege Gemeinden heute gehen, um wieder mehr Menschen für die Kirche zu interessieren. Die Pfarrer setzen dabei nicht nur auf Hochglanzmagazine.

Von Gerlinde Knoller

Es gibt in katholischen Kreisen gerade ein Zauberwort: Halifax. Halifax steht für den Traum von einer neuen, lebendigen Kirchengemeinde – jung, wachsend und zukunftsweisend. Im kanadischen Halifax soll gelungen sein, wonach Kirchengemeinden sich hier in Deutschland oft sehnen: Dass sich Menschen vom christlichen Glauben anstecken lassen und auch andere damit anstecken. Dass die Kirchen wieder voller werden, dass sich Jüngere ansprechen lassen, dass der Glaube wieder mehr Begeisterung weckt. In einigen Augsburger Gemeinden ist man gerade dabei, nach eigenen neuen Wegen zu suchen, die Gemeinschaft der Kirche wieder attraktiver zu machen.

Michael Kratschmer, Pfarrer von Christkönig und St. Franziskus (Hammerschmiede und Firnhaberau) war selbst schon im kanadischen Halifax. Er fragte sich: Was haben die, was wir nicht haben? Fasziniert hat ihn dort eine „lebendige, gastfreundliche Gemeinde“. Moderne Lieder und die Texte der Liturgie wurden an eine Leinwand geworfen, sodass jeder mitsingen und mitbeten konnte. Besonders angetan war er von der spürbaren Einladung der Gemeinde: „Kommt mal zu uns!“ Zusammen mit einem Team unter dem Stichwort „Vitale Gemeinde“ wurden in Christkönig und Franziskus schon erste Schritte in Richtung mehr Gastfreundschaft getan.

Die Welcomer grüßen zum Gottesdienst

Sogenannte Welcomer heißen in Christkönig jeden Kirchenbesucher freundlich willkommen, in St. Franziskus wird das auch bald so sein. Derzeit wird überlegt, wie sich regelmäßig für einen Gottesdienst am Sonntagabend eine Band für moderne Musik etablieren ließe. Kratschmer: „Wichtig ist uns die Einladung an die Menschen, zu Jesus Christus zu kommen, mit ihm in Beziehung zu treten.“ Seine Erfahrung ist, dass viele Menschen hungrig sind nach geistlicher Nahrung. „Wenn wir wachsen wollen, dann müssen wir neue Wege gehen“, ist er überzeugt.

„Halifax“ – das war auch der erste Impuls eines kleinen Teams von Verantwortlichen aus den Pfarreien St. Albert und St. Georg. Zusammen mit ihrem Pfarrer Markus Mikus hatten sie sich vor einiger Zeit zu einem Vortrag über das, was in Halifax an missionarischer Idee umgesetzt wurde, inspirieren lassen, einen eigenen, auf ihre Gemeinden zugeschnittenen Weg zu suchen. Seit Kurzem liegt in den beiden Haunstetter Gemeinden ein Hochglanzmagazin aus, es wurde in die Briefkästen der katholischen Gemeindemitglieder geworfen. „Abenteuer Glauben“ heißt es, mit ansprechenden Fotos, tröstenden Bibelworten, vor allem aber mit persönlichen Geschichten und Erfahrungen von Menschen, die in den Gemeinden leben.

Von der Kraft der Musik

„Uns war wichtig, Nicht-Prominente zu Wort kommen zu lassen“, so Dekan Markus Mikus. Auf 56 Seiten gesammelt sind in diesem Magazin Glaubenszeugnisse von jungen und älteren Menschen, aus den verschiedenen Berufen und Lebenszusammenhängen. Sie erzählen, manchmal ganz schlicht, was sie im Leben trägt. Berührend, wie eine Seniorin davon erzählt, wie sie in der Rückschau auf ihr Leben, auch mit seinen Lasten, „Gott unsagbar dankbar ist“. Eine Mutter berichtet, wie sie, nachdem sie Schritt für Schritt in die Gemeinde hineingewachsen ist, sich entschieden hat, katholisch zu werden. Eine Musikerfamilie spricht von der Kraft, die die Musik ihnen schenkt. Werner Ullmann, einer der beiden Vorsitzenden des Pastoralrats der Pfarreiengemeinschaft, hat federführend an diesem Magazin mitgearbeitet. „Wir waren erst skeptisch, wussten nicht, ob die Menschen sich öffnen, von sich mitteilen wollen“, erinnert er sich. Die, die es dann taten, taten es, so Pfarrer Mikus, „in aller Freiheit“. Ullmann und Pfarrer Mikus sind davon überzeugt, dass dieses Magazin auch eine Weise sein kann, „Jesus Christus in die Welt von heute hinein zu verkünden und den eigenen Glauben tiefer zu leben“. Nicht nur lesend wollen die Gemeindemitglieder miteinander ins Gespräch kommen. Am Sonntag, 1. März, 19 Uhr, und am Sonntag, 22. März, 19 Uhr, laden die Gemeinden nach St. Georg zum Gespräch, was Glaube im Alltag bedeutet.

Hochzoll geht schon längst mit der Zeit

Jetzt mal ganz ohne Halifax. Die evangelisch-lutherische Gemeinde St. Matthäus aus Hochzoll ist schon seit längerer Zeit unterwegs, mit neuen Gottesdienst-Formen Menschen anzusprechen, denen Kirche und Glaube bisher eher fremd waren. Pfarrer Thomas Bachmann berichtet beispielsweise von zwei neuen Formaten: Da ist der „Leuchtfeuer-Gottesdienst“, der seit vier Jahren viermal im Jahr stattfindet - stets mit Musikband und kreativen Elementen gestaltet. In der Predigt werden bewusst „lebensnahe und alltagsrelevante“ Themen angesprochen. Seit zwei Jahren gibt es auch regelmäßig die sogenannte „Church-Night“, die von Teams geleitet werden und unter einem Motto stehen. Diese Abende eignen sich, so Pfarrer Bachmann, besonders „für jene Menschen, die aufgehört haben, traditionelle Gottesdienste zu besuchen und deren Musikgeschmack eher in der Pop- und Softrockrichtung liegt.“

