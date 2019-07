Neue Straßen schaffen mehr Verkehr

Das Auto ist das wichtigste Verkehrsmittel in Augsburg, gleichzeitig sind die Probleme unübersehbar. Welche Wege führen aus dem Dilemma?

Macht mehr Verkehr den Bau neuer Straßen nötig oder verursachen neue Straßen mehr Verkehr? Es ist ein Dilemma, in dem Städtebauer und Politiker stecken, seitdem im Nachkriegsdeutschland das Auto zum Hauptverkehrsmittel avanciert ist. Teils wurden Innenstädte – Augsburg macht mit seiner Karlstraße da keine Ausnahme – nach den Bedürfnissen des Autos geplant.

Was Städtebau und Luftreinheit betrifft, sind die Negativfolgen unübersehbar. Und dennoch kommt man ja nicht um die Feststellung herum, dass das Auto in Augsburg nach wie vor das wichtigste Verkehrsmittel ist, was Nutzungshäufigkeit und zurückgelegte Strecke betrifft. Und festhalten muss man auch, dass die Autodichte trotz des vorhergesagten Tods des Automobils weiter steigt.

In Augsburg sind in den vergangenen 35 Jahren neue große Straßen entstanden. Die B17/Westtangente zählt dazu, ebenso der Bau der Schleifenstraße, der in der Bürgerschaft umstritten war und das Textilviertel brutal zerschnitt. Diese Straßen haben die anschwellende Blechlawine in Bahnen gelenkt und von der Innenstadt ferngehalten. Ohne Schleifenstraße wäre der „autofreie Kö“ nicht denkbar gewesen. Der Ehrlichkeit halber muss man anmerken, dass es auch der autofreie Kö war, der eine Reihe der Straßen, die heute zu den Staufallen zählen (Mittlerer Graben, Rosenaustraße, Stettenstraße) mit noch mehr Verkehr belastete.

In Zeiten, in denen über Mobilitätswende gesprochen wird, sind neue große innerstädtische Autostraßen aus der Zeit gefallen. Aber es müssen andere Lösungen her. Bei öffentlichem Nahverkehr (Preisstruktur) und beim Fahrrad (Infrastruktur) ist in Augsburg noch Luft nach oben. Aufgerufen sind aber auch die Bürger, diese Alternativen zu nutzen. Es muss nicht dogmatisch darum gehen, zu 100 Prozent aufs Auto zu verzichten – wenn es jedem gelänge, zehn Prozent seiner Autofahrten zu verringern, wäre das ein phänomenaler Anfang.

