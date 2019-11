Neuer Lastenrad-Blitzer: Das ist keine Abzocke

Ein Lastenfahrrad als Blitzer? Warum nicht. Wer zu schnell erwischt wird, braucht sich nicht über Abzocke zu beschweren.

In der Regel nutzen Stadt und Polizei Autos, um die Geschwindigkeit im Verkehr zu messen. Dass sie die Technik in einem Lastenfahrrad deponieren, ist ungewöhnlich. Man könnte jetzt scherzen und sagen: In Zeiten von „ Fridays for Future“ müssen sich eben auch die städtischen Verkehrsüberwacher einen grünen Anstrich geben. Doch hinter der Nutzung des Lastenrades stecken ganz praktische Gründe. An Engstellen im Stadtbereich ist es oft schwierig, ein Auto mit der Messtechnik abzustellen. Gerade in solchen Bereichen aber, diese Argumentation der Stadt ist durchaus stimmig, befinden sich oft Gefahrenstellen, an denen es besonders wichtig ist, dass nicht gerast wird.

Es gibt auch Kritik am Lastenrad-Blitzer - etwa von Stadtrat Peter Grab (WSA). Die Messtechnik sei in dem Rad zu gut versteckt, lautet sie. Autofahrer würden damit in eine Falle gelockt. Doch diese Argumentation greift zu kurz. Denn eigentlich ist es doch ganz einfach. Es gibt im Straßenverkehr klare Spielregeln. Wer sich an das vorgeschriebene Tempo hält, der hat auch nichts zu befürchten. Egal, an welcher Stelle der Blitzer steht – und ob er nun gut zu erkennen ist oder nicht. Wer zu schnell ist und erwischt wird, der braucht sich nicht über vermeintliche Abzocke zu beschweren. Auch wenn es zutiefst menschlich ist: Denn es ist eben meist einfacher, den Fehler bei anderen zu suchen als bei sich selbst.

