Neuer Vorstand: Ein Mann der Stadtsparkasse steigt auf

Wolfgang Tinzmann wird neues Vorstandsmitglied der Stadtsparkasse Augsburg. Er tritt die Nachfolge von Walter Eschle an, der im Sommer 2020 ausscheidet.

Von Michael Hörmann

Es war eine Personalie, auf die auch die Mitarbeiter der Stadtsparkasse Augsburg mit großer Spannung geblickt haben: Es ging darum, wer die Nachfolge des ausscheidenden stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Walter Eschle antritt. Eschle hört zum 31. Juli 2020 auf. Der Nachfolger kommt aus dem eigenen Haus: Wolfgang Tinzmann macht Karriere bei der Stadtsparkasse. Der 52-Jährige wurde einstimmig als neues Vorstandsmitglied berufen. Verwaltungsrat und Zweckverband des Geldinstituts trafen diese Entscheidung. Am Montagabend gab die Stadtsparkasse die Personalie bekannt.

Tinzmann komplettiert dann künftig das Vorstandsteam um Vorstandsvorsitzenden Rolf Settelmeier und Vorstandsmitglied Cornelia Kollmer. Walter Eschle wird nach 18-jähriger verantwortlicher Tätigkeit im Vorstand der Stadtsparkasse zum 31. Juli 2020 seine aktive Berufslaufbahn beenden.

Mit der Neubesetzung geht eine Veränderung in der Aufbauorganisation einher, die aufgrund der Veränderungen im Markt, in der Branche sowie in den aufsichtsrechtlichen Anforderungen notwendig ist, informiert die Stadtsparkasse. Tinzmann werde in dieser neuen Struktur den gewerblichen und privaten Individualkunden- und Spezialvertrieb sowie das Beauftragtenwesen übernehmen.

Tinzmann ist bereits stellvertretendes Vorstandsmitglied

Tinzmann gehörte dem Vernehmen nach zu einem ausgewählten Kreis an Bewerbern, die es in die Endauswahl geschafft hatten. Die Strukturen der Stadtsparkasse sind ihm gut vertraut. Der gebürtige Augsburger ist derzeit in der Funktion „Direktor Unternehmenskunden“ tätig. Zugleich ist er bereits stellvertretendes Vorstandsmitglied. Seit 16 Jahren agiert das designierte Vorstandsmitglied in verantwortlicher Position bei der Stadtsparkasse. Tinzmann ist 52 Jahre, verheiratet und Vater von zwei Kindern. Tinzmann sagte nach seiner Ernennung: „Ich bin voller Vorfreude auf die neue Aufgabe.“

Oberbürgermeister Kurt Gribl, Vorsitzender des Verwaltungsrates und des Zweckverbandes, sieht die Stadtsparkasse mit dem anstehenden Wechsel in der Führung gut aufgestellt: „Für die anstehenden herausfordernden Aufgaben haben wir mit Wolfgang Tinzmann einen ausgewiesenen Experten gewinnen können, der das Geschäftsgebiet bereits bestens kennt.“Die Gremien seien sich sicher, dass die Stadtsparkasse mit Rolf Settelmeier, Cornelia Kollmer und Wolfgang Tinzmann ihren erfolgreichen Weg in der Zukunft fortsetzen werde.

Mit einer Bilanzsumme von sechs Milliarden Euro ist die Stadtsparkasse Augsburg ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für die Region. Als einer der großen Arbeitgeber in und um Augsburg beschäftigt die Sparkasse knapp 1000 Mitarbeiter. Sie ist nach eigenen Angaben Marktführer bei Privat- und Firmenkunden mit einem Marktanteil von über 50 Prozent und das größte schwäbische Kreditinstitut. In der jetzigen Führungsstruktur agiert Walter Eschle als stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Das Geldinstitut lässt offen, ob es auch ab Sommer 2020 einen offiziell ausgewiesenen Stellvertreter von Rolf Settelmeier gibt. Der Vertrag des 60-Jährigen läuft bis Mitte 2023. Er verantwortet das Amt des Vorstandsvorsitzenden der Stadtsparkasse seit Juli 2008. Vorstandsmitglied Cornelia Kollmer ist seit September 2009 verantwortlich für das Privatkundengeschäft und die Geschäftsstellen. In der Regel sind es Fünf-Jahres-Verträge, die mit Vorstandsmitgliedern abgeschlossen werden.

Sparkassenvorstände gehören zu den Besserverdienern. Aus dem Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Augsburg geht hervor, dass im Jahr 2016 an das Vorstandstrio ein Gesamtbetrag von etwas mehr als 1,3 Millionen Euro ausgezahlt wurde. Darin enthalten dürften auch Erfolgsprämien sein. Die Stadtsparkasse wird als wirtschaftlich gesundes Institut eingestuft. Der Gewinn nach Steuern lag im Geschäftsjahr 2018 bei nicht ganz 27 Millionen Euro.

