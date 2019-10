vor 8 Min.

Neues Gerät fürs Technische Hilfswerk

Im Rahmen einer ökumenischen Fahrzeugsegnung sind am Freitagabend neue Fahrzeuge des Technischen Hilfswerkes in Betrieb genommen worden.

Die Ehrenamtlichen halfen zuletzt bei Großbränden und dem Schneechaos in Oberbayern

Das Technische Hilfswerk hat drei neue Fahrzeuge in Betrieb genommen, die am Freitagabend im Rahmen einer ökumenischen Fahrzeugsegnung eingeweiht wurden. Neben einem kleinen Transportfahrzeug wurden ein Bagger und ein Kipper mit Ladekran in Dienst gestellt.

In diesem und im vergangenen Jahr hatte das THW, das seinen Sitz in der Depotstraße in Göggingen hat, mehrere größere Einsätze. Dazu zählte die Unterstützung nach dem Großbrand bei der Caritas im Sommer 2018, bei dem das THW mit Räumgerät zugange war. Auch nach dem Feuer bei Premium Aerotec in diesem Jahr war das Hilfswerk unterwegs. Anfang des Jahres waren die Helfer aus Augsburg in Oberbayern unterwegs, um Dächer von massiven Schneelasten zu befreien. Zudem greift die Stadt inzwischen auch häufig auf die schweren Lastwagen des THW zurück, um bei Großveranstaltungen wie den Sommernächten Straßen abzusperren und so eine Barriere gegen einen möglichen Terroranschlag mit einem Lkw zu bilden.

In den kommenden Monaten und Jahren wird das THW in Augsburg im Zusammenhang mit dem neuen Rahmenkonzept des Hilfswerks neu aufgestellt. Hintergrund ist unter anderem, dass mehr Augenmerk auf den Ausfall sogenannter kritischer Infrastrukturen wie Strom oder Kommunikationssysteme gerichtet wird. Dazu wird auch neues Gerät angeschafft. Nachwuchssorgen hat das THW aktuell nicht. Die Jugend (acht bis 17 Jahre) habe um die 70 Mitglieder. (skro)

