Neues Lokal im Spickel: Aus der Boulangerie wird das 7Tisch Café

Plus In Augsburg wird ein neues Café eröffnen. Einst war an der Stelle die französische Boulangerie beheimatet. Die neue Pächterin Maria Nowotny erfüllt sie sich einen Traum.

Wo im Spickel einst die französische Bäckerei Boulangerie beheimatet war, wird bald ein Café eröffnen: Frühestens Ende Februar, so heißt es auf einem Hinweis an der Scheibe, startet das 7Tisch Café von Maria Nowotny. Sie ist die neue Pächterin der früheren Boulangerie und hat das Ladenlokal „wieder eingedeutscht“. So gehören ihrer Auskunft nach auch „französisch über Putz verlegte Leitungen“ der Vergangenheit an, wenn der Stadtteil wieder mit frischen Backwaren – Brot und Süßgebäck – versorgt wird.

Neues Lokal in Augsburg: Aus Boulangerie wird 7Tisch Café

Fünf Jahre lang pendelte die gelernte Köchin nach München, um dort einem Job in der Informationstechnologie nachzugehen. Der hatte ihren eigenen Worten nach „nicht die Erfüllung gebracht, um weiterzumachen“. In ihr Spickel-Projekt stürze sie sich aber durchaus „nicht unüberlegt“. Ihm liegt vielmehr die Überlegung zugrunde: Wenn nicht jetzt, wann dann? Schließlich ist sie davon überzeugt, dass es sich in ihrer Berufslaufbahn um die letzte Station handeln wird. Vor dem Umzug in den Spickel lebte sie 21 Jahre lang in Lechhausen, freut sich nun aber darauf, es nicht mehr weit zur Arbeit zu haben.

Maria Nowotny ist Mutter dreier Töchter im Alter von 35, 24, und 21 Jahren. „Die Mittlere“, Annika, sei ebenfalls Köchin und werde ihr zumindest am Anfang zur Hand gehen. „Meine Tochter und ich sind richtige Kaffee-Tanten“, sagt Nowotny, die gerne allein ins Café geht, Zeitung liest oder da sitzt, um raus zu schauen. Wie sie zugibt, hätte sie es sich an der nun gewählten Stelle zwischen Friedberger Straße und Gentnerstraße nicht getraut, ihren Traum vom eigenen Geschäft zu verwirklichen. Deshalb ist sie für die Vorarbeit, sprich die Sondierung durch Boulangerie und Bäckermeister Martial Boulogne, dankbar.

Sowohl was Inneneinrichtung als auch das künftige Angebot betrifft, hat Maria Nowotny spezielle Vorstellungen. In Augsburg und Umgebung habe sie bisher noch nichts Vergleichbares gefunden. So ist sie aktuell noch auf der Suche nach alten Holzstühlen. Weil sie im 7Tisch Café hauptsächlich Frühstück anbieten will, soll damit die Lücke zwischen Mittagstisch bei der Metzgerei Happacher und Abendessen im Gasthaus „Zum Spickel“ geschlossen werden. Geöffnet werde anfangs von Donnerstag bis Sonntag ab 7.30 Uhr, weil sie montags noch in München tätig ist.

Bald soll es im Spickel losgehen

Auf ihren Zugfahrten hatte die Pendlerin genügend Zeit, an den Bestandteilen ihres Geschäftskonzepts zu feilen. Genutzt habe sie diese Zeit, um sich per Fernschule zur Ernährungsberaterin ausbilden zu lassen. Unter anderem kann sie sich vorstellen, Kochkurse anzubieten. Klasse findet sie „die Idee mit der Oma“, die in der Landeshauptstadt bereits Schule macht. Das heißt, dass versierte Bäckerinnen bei ihr anklopfen dürfen, um ihre Spezialitäten als Mini-Jobberinnen für sie zu backen. Denn die künftige Café-Betreiberin will auf den 44 Quadratmetern des 7Tisch Cafés selbst gebackene Kuchen servieren, „die es nur bei uns gibt“. Ansonsten will sich Maria Nowotny von professionellen Bäckereien beliefern lassen.

Das Gewerbe ist angemeldet, die Konzession beantragt. In der warmen Jahreszeit will Nowotny auch die Außenfläche wieder in die Bewirtung einbeziehen. Denn schon zu Martial Boulognes Zeiten war die Terrasse vor der Bäckerei ein beliebter Treffpunkt. Der Außenbereich gehört deshalb fest ins Konzept von Maria Nowotnys Vorstellung eines „gemütlichen, kleinen Cafés“, das „weder schickimicki noch hipster“ ist.

