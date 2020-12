vor 4 Min.

Neuheit: Augsburger Unternehmen schützt Firmengelände mittels Drohnen

Plus Das Augsburger Unternehmen Andreas Schmid Lab bietet Firmen einen Sicherheitsservice per Drohne an. Ein einzigartiges Projekt in Deutschland.

Von Andrea Wenzel

Es ertönt ein lautes Surren und schon hebt die Drohne ab und schraubt sich auf dem Firmengelände des Andreas Schmid Lab in Augsburg in den stahlblauen Himmel. Das zwölf Kilo schwere Flugobjekt aus Carbon von Emqopter ist die europaweit einzige Drohne, die voll autonom fliegen und landen kann. Dank ausgefeilter Programmierung und Echtzeit-Sensortechnik kann sie vorgegebene Routen selbständig abfliegen, erkennt Hindernisse in ihrer Umgebung und weicht ihnen aus. "Sie vermeidet also selbstständig und zuverlässig Kollisionen", berichtet Emqopter-Geschäftsführer Nils Gageik. Deshalb besitzt sie trotz ihrer Größe und des Gewichts bereits Flugerlaubnis in verschiedenen Bundesländern und Städten wie Bayern und Augsburg.

Andreas Schmid Lab investiert in Drohnen-Start-up

Das Start-up Emqopter ist selbst nicht vor Ort sondern hat seinen Sitz in Würzburg. Doch das Andreas Schmid lab aus Augsburg, Schwestergesellschaft der Andreas Schmid Group, ist hier ansässig und hat in diesem Jahr in das Start-up investiert. Ursprünglich ging es darum, das Portfolio des Transportunternehmens Andreas Schmid zu erweitern - beispielsweise mit einer Transportdrohne. Doch die Zusammenarbeit mit Emqopter hat das Andreas Schmid-Team rund um Geschäftsführer Michael Hofmann schnell auf eine andere Idee kommen lassen. Es geht um die Themen Werk- und Sicherheitsschutz.

"Eine solche Drohne ist in der Lage, ein Firmengelände eigenständig abzufliegen und Aufnahmen aus den entlegensten Winkeln zu machen, die bisher mit fest installierten Überwachungskameras nicht erreicht werden konnten", berichtet Hofmann. Dazu habe die Drohne eine Wärmebildkamera an Bord. So könne man auch nachts schnell erkennen, wenn sich beispielsweise ein Fremder unbefugt auf dem Gelände aufhält. "Über integrierte Licht- und Ton-Module können Sie die Person über die Drohne auch direkt ansprechen und mit diesen Signalen abschrecken", so Hofmann. Auch eine Speicherung der Aufnahmen sei denkbar und könnte für eine Täternachverfolgung beispielsweise bei Diebstahl oder Vandalismus der Polizei zur Verfügung gestellt werden.

Drohne fliegt selbstständig Firmengelände ab

Für Mitarbeiter von Sicherheitsdiensten oder dem firmeneigenen Werkschutz bietet der Einsatz einer Sicherheitsdrohne aus Sicht des Andreas Schmid Lab also viele Vorteile. Auch für den persönlichen Schutz der Mitarbeiter. Die Drohne kann vorgeschickt werden, während der Mitarbeiter im geschützten Raum bleibt. Auch mehrere Drohnen gleichzeitig könnten eingesetzt werden und das von ihnen gelieferte Bildmaterial von einem zentralen Leitstand aus im Blick behalten werden. So könnte ein Sicherheitsdienst gleichzeitig mehrere Überwachungen an unterschiedlichen Orten durchführen.

Noch hat das Ganze aber einen entscheidenden Haken: Technisch sind Gedankenspiele schon jetzt umsetzbar, aber nach aktueller Gesetzeslage dürfen Drohnen-Operatoren, also jene Menschen, die die Drohne steuern, diese nicht aus dem Blick verlieren, sondern müssen ihr folgen, um bei einer Fehlfunktion jederzeit eingreifen zu können. Obwohl die Emqopter-Drohne autonom, also ohne Steuerung, fliegt, ein System zur Kollisionsvermeidung integriert hat, sich ergänzende Systeme bei einem Ausfall gegenseitig ersetzen und sich die Drohne bei niedrigem Akkustand selbst landet, gibt es auch für diese Drohne keine Ausnahme. Schätzungsweise in drei bis neun Jahren erwarten die Entwickler hier rechtliche Änderungen.

Andreas Schmid Lab bietet bundesweit ersten Service dieser Art

Dennoch geht man beim Andreas Schmid Lab jetzt mit "as drone services" an den Start. "Wir wollen Unternehmen die Möglichkeit geben, schon jetzt den Vorteil einer Drohnenüberwachung zu nutzen", so Hofmann. Aus der Zusammenarbeit könnten zudem neue Ideen und Weiterentwicklungen entstehen, die man sofort nutzen könnte, wenn sich die Gesetzeslage ändert und die Drohne tatsächlich selbstständig über die Gelände fliegen dürfen. Das Basis-Angebot mit drei Überflügen pro Tag und der Bereitstellung der nötigen Infrastruktur kostet Kunden 2500 Euro pro Monat, das Alles-Inklusive-Paket schlägt mit 6500 Euro zu Buche.

Fakten zu Drohnen 1 / 4 Zurück Vorwärts GEWICHT: Bis zu einem Gewicht von fünf Kilogramm ist der Betrieb von Drohnen ohne Erlaubnis möglich. Fluggeräte, die mehr wiegen, darf man nur mit Einverständnis der Flugverkehrskontrolle steigen lassen.

STEUERUNG und SICHT: Der Drohnenpilot muss während des Betriebs sein Fluggerät jederzeit ohne Hilfsmittel sehen können - also ohne Fernglas oder Nachtsichtgerät. Bemannten Luftfahrzeugen muss ein Drohnenpilot stets ausweichen. Steuern unter Drogen- oder Alkoholeinfluss ist verboten.

HÖHE: Die maximale Flughöhe darf bei gewerblicher Nutzung 100 Meter nicht übersteigen. Für alle, die eine Drohne in ihrer Freizeit steigen lassen, gilt eine Grenze von 762 Metern - solange keine andere Regel dagegenspricht. In Großstädten mit internationalem Flughafen sind vielerorts nur 30 Meter erlaubt.

ÜBERFLUG: Über Menschen ist der Überflug verboten, ebenso über Krankenhäusern, Kraftwerken und Gefängnissen. Wer seine Drohne in einem Abstand von weniger als 1,5 Kilometer zu einem Flugplatz oder Flughafen steigen lassen will, braucht eine Erlaubnis der Luftaufsicht. dpa

"Unser Sicherheitskonzept ist zwar nicht unbedingt billiger als der klassische Wach- und Schließdienst, bringt aber mehr Vorteile", ist man beim Andreas Schmid Lab vom Erfolg des Projekts überzeugt. Insgesamt hat man einen mittleren sechsstelligen Betrag in das Start-up Emqopter und die Entwicklung des Geschäftsmodells mit den Sicherheitsdrohnen gesteckt. Bundesweit sei man eigenen Recherchen nach der einzige Anbieter eines solchen Service.

Auch Lieferdrohne wird in Augsburg getestet

Die Idee einer Lieferdrohne hat Andreas Schmid Lab dabei nicht völlig verworfen. Auch eine solches Modell bietet Emqopter. Um Einsatzmöglichkeiten zu testen und sich mit Regelungen und Vorgaben vertraut zu machen, hat Andreas Schmid Lab auf den Firmengeländen in Gersthofen zwei Flugstrecken installiert. Weil hier auch die Autobahn, eine Bahnstrecke sowie eine Lagerstelle für Gefahrgut überflogen werden und man sich zudem des Augsburger Flughafens wegen in einer Kontrollzone mit Sonderregelungen befindet, war die Genehmigung für Drohnenflüge auf diesen Strecken nicht einfach. "Es waren wertvolle Erfahrungen, um herauszufinden, was es heißt, einen Service für Lieferdrohnen anzubieten", so Hofmann.

Aktuell wird bei Andreas Schmid die Hauspost per Drohne verschickt. Bald sollen auch Werksteile folgen. Wenn ausreichend Erfahrungen gesammelt sind, könnte auch eine Lieferdrohne aus dem Hause Emqopter samt Dienstleistungsangebot des Andreas Schmid Lab Kunden angeboten werden. Als Transportgüter würden sich beispielsweise Arzneien oder Laborproben eignen. Also Güter, die klein, aber wertvoll sind.

