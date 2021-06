Die Corona-Inzidenz in Augsburg sinkt unter den Wert von 10

Nur mal so zum Nachdenken. Weil sie schon Influenza ansprechen, weitaus mehr Menschen stecken sich da an: Warum nimmt man mehr als 25.000 Tote im Winterhalbjahr 2017/18 allein in D. in Kauf, ohne, dass man irgendwelche Maßnahmen für die Bevölkerung ergreift?!?Da sollten sich angeblich mehr als 8 Mio menschen infiziert haben. In diesem Winter sind schon wieder weitaus mehr als 250 Menschen in D. an Influenza gestorben. Nur weil sich eine weitaus größere Anzahl Menschen jedes Jahr anstecken und der statische Prozentsatz momentan geringer ist als beim Coronavirus, wird das als weitaus "ungefährlicher" angesehen?!? Hier darf nicht die Statistik zählen, sondern jeder einzelne Tote!

Um nicht missverstanden zu werden: ich bin für die Einhaltung der jetzigen Maßnahmen ohne wenn und aber, aber man sollte auch bei anderen, ähnlich Epidemien, und das ist Influenza, genauso reagieren. Jedes einzelne Menschenleben zählt und nicht die Statistik!

