Noch gibt es Hoffnung für Wein Bayerl

Der Laden der bekannten Weinkellerei Bayerl in Augsburg ist derzeit geschlossen. Das muss aber nicht das Aus der wirtschaftlich angeschlagenen Firma bedeuten.

Von Michael Hörmann

Über das traditionsreiche Augsburger Unternehmen Weinkellerei Bayerl ist zwischenzeitlich das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Der Laden in der Philippine-Welser-Straße ist seit einigen Tagen geschlossen. Ein Schild an der Tür informiert: „Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Restrukturierungsmaßnahmen ist unser Geschäft geschlossen.“ Noch aber gibt es Hoffnung, dass Wein Bayerl weitermacht. Dies sagt die Insolvenzverwalterin Andrea Wolf auf Anfrage.

Dazu teilte sie am Freitag mit: „Der Verkauf durch die insolvente Gesellschaft wurde mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens vorerst eingestellt.“ Allerdings führe sie derzeit Verhandlungen mit einem Interessenten wegen einer „kurzfristigen Übernahme des Geschäftsbetriebs in der Philippine-Welser-Straße“. Mit einer Entscheidung werde voraussichtlich Mitte des Monats gerechnet.

Weinkellerei Bayerl: Es gibt einen Interessenten

Der Interessent würde auch das Personal übernehmen, heißt es. Es ist davon auszugehen, dass auch der eingeführte Namen übernommen wird. Reizvoll ist für den Interessenten wohl auch die attraktive Lage des Geschäfts in der Fußgängerzone.

Die Familie Bayerl hat mit der Firma nichts mehr zu tun

Auch wenn das Unternehmen nach wie vor Bayerl heißt, ist die frühere Eigentümerfamilie komplett aus der Firma heraus. Das Geschäft wurde im Jahr 2013 an zwei Geschäftsleute verkauft. Unter deren Führung wurde im April diesen Jahres ein Insolvenzantrag gestellt. Die frühere Filiale am Milchberg ist schon länger geschlossen. Die Immobilie, die den Familien Bayerl gehörte, wurde an einen international agierenden Investor aus dem Bausektor verkauft.

