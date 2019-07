vor 49 Min.

Norwegerin parkt im Rausch auf den Gleisen

Die Polizei stoppte am Wochenende in Augsburg mehrere alkoholisierte Fahrer.

Vielleicht war es das heiße Wetter, das die Menschen in der Region leichtsinnig machte. Die Polizei jedenfalls hatte es mit einigen Autofahrern zu tun, die sich besser nicht mehr ans Steuer gesetzt hätten.

In Lechhausen beschädigte ein angetrunkener 72-Jähriger am Freitag im Drive-in-Bereich eines Baumarktes in der Südtiroler Straße mit seinem Auto erst einen Seat und rammte dann eine Palette mit Zement. Nachdem ein Alkoholtest bei dem Rentner einen Wert von rund 0,6 Promille ergab, wurde er zur Blutentnahme gebeten und sein Führerschein sichergestellt.

In Oberhausen fuhr eine Polizeistreife Sonntagnacht hinter einem 25-jährigen Schlangenlinien fahrenden Mercedes-Fahrer her, der offenbar gerade aus einer Bar gekommen war. Zudem lenkte der Mann zu weit nach links in den Gegenverkehr und hatte offenbar deutliche Schwierigkeiten, seinen Pkw sicher zu führen. Als er anhalten sollte, fuhr der 25-Jährige gegen den Bordstein und kam mit viel Glück zum Stehen, ohne einem anderen Autofahrer zu schaden. Bei der Kontrolle konnte der Mann kaum stehen und roch deutlich nach Alkohol, wobei er es „nur“ auf einen Wert von 1,1 Promille brachte, so die Polizei. Geprüft wird nun, ob er überhaupt im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Mann fährt ungebremst gegen einen Jeep

5000 Euro Sachschaden verursachte ein betrunkener Radfahrer Samstagabend in Hochzoll, als er auf Höhe des Kegelvereins ungebremst gegen einen geparkten Jeep knallte. Seinen Fluchtversuch konnten der Jeepfahrer und ein Zeuge vereiteln. Der Mann hatte 1,2 Promille Alkohol im Blut, wie ein Test ergab. Er wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt.

Ein Auto auf den Gleisen am Alten Postweg auf Höhe der Fachoberschule rief Sonntagnacht die Polizei auf den Plan. Die 37-jährige Fahrerin aus Norwegen befand sich zu diesem Zeitpunkt noch in ihrem Fahrzeug. Aufgrund eines starken Alkoholgeruchs wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von knapp 1,1 Promille, was eine Blutentnahme zur Folge hatte. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Inwieweit an dem Auto ein Schaden entstanden ist, ebenso wie möglicherweise an den Schienen, muss noch ermittelt werden, so die Polizei. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft musste die Norwegerin eine Sicherheitsleistung von über 500 Euro hinterlegen. (att)

