vor 56 Min.

Notbaustelle auf der B17: Arbeiten für heute abgeschlossen

Auf der B17 musste kurzfristig die rechte Fahrspur gesperrt werden, da ein Schacht unter der Fahrbahn eingebrochen war. Nun fließt der Verkehr wieder.

Von Stefan Krog

Auf der B17 ist auf Höhe Gabelsbergerstraße am Dienstagmittag ein Schacht unter der Fahrbahn in Richtung Norden eingebrochen. Aus diesem Grund war die rechte Fahrspur in diesem Bereich kurzfristig gesperrt worden. Am Mittag staute sich der Verkehr bereits bis zur Eichleitnerstraße zurück, Staus im Feierabend waren erwartet worden.

Doch es gibt Entwarnung: Anders als zunächst erwartet sind die Arbeiten auf der Notbaustelle inzwischen beendet (Stand 16.15 Uhr). Der Verkehr fließt wieder.

Mehrere Autofahrer hatten am späten Vormittag die Polizei über einen hochstehenden Kanaldeckel in dem Bereich informiert. Das Tiefbauamt stellte vor Ort fest, dass der Unterbau des Schachts marode ist und sofort saniert werden muss. Diese Arbeiten sind für den Dienstag nun beendet. In den Schulferien wird an der Stelle noch einmal gearbeitet werden müssen.

