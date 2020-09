15:34 Uhr

Notbremsung wegen ungeduldigem Autofahrer: Frau verletzt sich in Bus

Eine Frau hat sich in einem Linienbus Verletzungen zugezogen. Schuld war offenbar ein Autofahrer wegen dem der Busfahrer stark abbremsen musste.

Eine Frau hat sich in einem Augsburger Linienbus Platzwunden und einen abgebrochenen Schneidezahn zugezogen. Schuld daran war wohl ein ungeduldiger Autofahrer.

Nach einem Zwischenfall mit einem Bus sucht die Polizei nach einem Autofahrer. Es passierte am Montag kurz vor 15 Uhr. Ein Linienbus fuhr die Wertachbrucker-Tor-Straße in südlicher Richtung. Der Busfahrer näherte sich der Bushaltestelle Senkelbach langsam an. Einem Autofahrer dauerte das offenbar zu lange.

Laut Polizei überholte er den Bus trotz unklarer Verkehrslage. Aufgrund Gegenverkehrs scherte der Autofahrer dann äußerst knapp vor dem Linienbus ein. Der Busfahrer konnte durch eine Notbremsung einen Zusammenstoß verhindern.

Frau wird in Augsburg bei Vollbremsung eines Busses verletzt

Im Bus jedoch prallte eine Frau dabei mit dem Kopf gegen eine Haltestange. Sie zog sich Platzwunden an den Lippen und einen abgebrochenen Schneidezahn zu, berichtet die Polizei. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um eine graue Audi-Limousine handeln. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323 2110 entgegen. (ina)

