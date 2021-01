vor 31 Min.

Notlage wegen Corona: Der Moskauer Weihnachtscircus will Zelte verkaufen

Plus Im Internet bietet die Zirkusfamilie zwei Zelte an. Das wirtschaftliche Aus bedeute das nicht, heißt es. Dennoch spricht der Juniorchef von einem "finanziellen Abgrund".

Von Liliana Ludwig

Die Mitglieder vom Moskauer Weihnachtscircus kamen in den vergangenen Jahren nicht zur Ruhe: Erst gab es Probleme wegen ihres Zeltaufbaus, dann eine Schlägerei auf dem Zirkusgelände und schließlich bereitete auch der Schlaganfall des Seniorchefs Nando Frank den Akteuren Sorgen. Jetzt müssen die Mitglieder aufgrund der Corona-Pandemie ums wirtschaftliche Überleben kämpfen. Im Internet gibt es einen Aufruf: Zwei Zelte sollen verkauft werden. Dieser wirft die Frage auf, ob der Zirkus nun aufgeben muss. Was die Verantwortlichen dazu sagen.

Der Moskauer Weihnachtscircus hat in Corona-Zeiten keine Einnahmen. Gino und Anja Frank zeigen die bereits gedruckten Werbeplakate. Bild: Michael Hochgemuth (Archivfoto)

Michael Wagner, Pressesprecher vom Moskauer Weihnachtscircus, gibt Entwarnung: "Keine Sorge, der Zirkus hört nicht auf." Im Gegenteil, das gesamte Team stehe in den Startlöchern und hoffe darauf, bald wieder auftreten zu dürfen. Allerdings könne das noch eine Weile dauern. Aber die Akteure sind vorbereitet. "Auch wenn es momentan keine Vorstellungen gibt, müssen die Artisten trotzdem täglich trainieren, damit sie fit sind, wenn es dann endlich wieder losgeht", berichtet der Pressesprecher. Das Weihnachtsgastspiel wolle der Zirkus auf jeden Fall nachholen. "Man kann sich auch auf neue Show-Acts freuen, die Artisten arbeiten zum Beispiel gerade an einer Rollschuhnummer", sagt Michael Wagner.

Akteure des Moskauer Weihnachtscircus trainieren weiter

Doch was hat es jetzt mit dem Zeltverkauf auf sich? "Früher waren das mal unsere Zelte, die wir dann an den Zirkus meines Cousins weitergegeben haben", so Junior-Zirkuschef Gino Frank. "Jetzt hat er mich gebeten, einen Aufruf zu starten, da er die Zelte verkaufen möchte", erklärt er weiter. Die Zelte seien schon älter und daher auf weniger Zuschauerkapazitäten ausgerichtet. "Aber vielleicht kann jemand die Zelte, die noch recht gut in Schuss sind, gebrauchen", so Frank.

Der Moskauer Weihnachtscircus selber habe sich vor Jahren schon größere Zeltanlagen angeschafft, die nur darauf warten, mit Publikum und Artisten gefüllt zu werden. "Natürlich hoffen wir darauf, dass bald wieder zahlreiche Besucher unser Zelt betreten können. Bis dahin heißt es abwarten und weiter trainieren", so der Junior-Zirkuschef.

In Augsburg gestrandet: Kosten für Heizung und Strom laufen weiter

Doch leicht ist das Abwarten und vor allem Durchhalten für den Moskauer Weihnachtscircus nicht. "Wir befinden uns quasi am finanziellen Abgrund", so Gino Frank. Seit Monaten halte sich der Zirkus nun schon auf dem Gelände des ehemaligen Gartenmarktes Glötzinger in der Stätzlinger Straße in Lechhausen auf, die Kosten für Heizung und Strom liefen weiter - ob mit oder ohne Vorstellungen. 40 Mitglieder des Zirkus hielten sich dort derzeit auf, zehn davon seien Kinder. Viele Mitglieder lebten von Hartz IV. "Wir haben praktisch unser letztes Geld in die Werbung für die Weihnachtsvorstellungen an der Rockfabrik investiert, die ja dann aber komplett ausgefallen sind", berichtet Gino Frank. "Wir müssen wirklich schauen, wie wir mit Lebensmitteln und solchen Dingen über die Runden kommen." Deshalb sei das Zirkusteam über jede Spende dankbar und auf die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung angewiesen. "Jeder, der uns jetzt unterstützt, darf, sobald wir unsere Veranstaltungen nachholen können, gratis in eine Vorstellung kommen", verspricht Frank.

