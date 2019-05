vor 17 Min.

OB-Kandidaten müssen noch eine Hürde überspringen

Anna Tabak (WSA) und Bruno Marcon (Augsburg in Bürgerhand) sind die OB-Kandidaten ihrer Gruppierungen in Augsburg. Sie sind aber vor dem Wahltag gefordert.

Von Michael Hörmann

Die Bürgervereinigung WSA (Wir sind Augsburg) und die Bürgerbewegung „Augsburg in Bürgerhand“ verbinden einige Aspekte. Beide Gruppierungen wollen im März 2020 erstmals bei einer Kommunalwahl in Augsburg antreten. Beide Gruppierungen haben zudem ihre Oberbürgermeister-Kandidaten bereits nominiert. Für die WSA ist es die Vereinsvorsitzende Anna Tabak, 32. Bei „Augsburg in Bürgerhand“ tritt Bruno Marcon, 65, an.

Damit die OB-Kandidaten und auch die Kandidaten auf der jeweiligen Stadtratsliste, die bei beiden Gruppierungen noch zu bestimmen sind, überhaupt antreten können, ist noch eine Hürde zu überspringen. WSA und „Augsburg in Bürgerhand“ benötigen Unterstützungsunterschriften. So schreibt es die Gemeindeordnung vor. 470 Augsburger müssen sich in eine Liste eintragen, damit die Teilnahme an der Kommunalwahl als zulässig erklärt wird.

Es müssen Unterschriften vorgelegt werden

Unterschriften müssen Gruppierungen und Parteien vorlegen, die erstmals bei einer Wahl antreten möchten. Die Gemeindeordnung hat zudem das zeitliche Verfahren festgelegt. Frühestmöglicher Termin zur Einreichung der Wahlvorschläge ist der 89. Tag vor der Wahl. Dies wäre am Dienstag, 17. Dezember. Am darauffolgenden Tag legt der Gemeindewahlleiter die Unterstützer-Listen zur Unterschrift aus. Die Dauer der Auslegung ist bis zum 41. Tag vor der Wahl, 12 Uhr. Dies wäre am Montag, 3. Februar.

Dieter Roßdeutscher vom Bürgeramt sagt auf Anfrage: „Die Eintragungen können nach heutigem Kenntnisstand im Bürgerbüro Stadtmitte, An der blauen Kappe 18, und gegebenenfalls an weiteren Standorten vorgenommen werden.“

Einen Unterschied zwischen WSA und „Augsburg in Bürgerhand“ gibt es. Die WSA ist derzeit bereits im Stadtrat vertreten. Dies liegt daran, dass der frühere Kulturreferent Peter Grab in der laufenden Periode Pro Augsburg verließ und die WSA ins Leben rief. „Augsburg in Bürgerhand“ startete im März 2019, ein Jahr vor der Wahl.

