OB-Kandidatin Eva Weber setzt jetzt auch auf einen Podcast

Der Wahlkampf in Augsburg rückt immer stärker in die sozialen Netzwerke. Eva Weber ist nahezu omnipräsent. Ganz anders verhält es sich bei Lisa McQueen, die für „Die Partei“ antritt.

Von Michael Hörmann

Beide Frauen treten als Oberbürgermeisterkandidatin bei der Wahl am 15. März an. Bürgermeisterin Eva Weber, 42, geht für die CSU ins Rennen und gilt als Favoritin. Sehr viel weniger bekannt ist Gastronomin Lisa McQueen, 28, die für die Satirepartei „Die Partei“ kandidiert. Wobei es für Lisa McQueen und ihre Mitstreiter noch eine Hürde gibt: Die Partei benötigt 470 Unterstützerunterschriften, um zur Wahl zugelassen zu werden. Unabhängig davon bewegen sich die beiden Kandidatinnen im Wahlkampf.

Gerade was den Auftritt in sozialen Medien anbelangt, ist es ein himmelweiter Unterschied. Eva Weber ist in den sozialen Netzwerken nahezu omnipräsent und tritt jetzt noch mit einer neuen Aktion in die Öffentlichkeit: Es gibt mit ihr den Podcast „Die Webatte“, der in unregelmäßigen Abständen bis zur Wahl ausgestrahlt wird. Zu hören sind die jeweiligen Folgen auf ITunes und Spotify. Eva Weber spricht von einem Experiment: „Ich möchte in ein Medium einzutauchen, das auch mal die Möglichkeit gibt für mehr Inhalt und Kontroverse.“

Lisa McQueen: „Ich lebe lieber im hier und jetzt“

Lisa McQueen ist auf keiner gängigen Plattform auf Anhieb zu finden. Sie steht zu ihrem Vorgehen: „Ich lebe lieber im hier und jetzt, zukunftsorientiert Richtung 2020, im Real Life.“ Also im wirklichen Leben.

Lisa McQueen Bild: Silvio Wyszengrad





Der persönliche Draht zu den Menschen spiele für sie eine wichtige Rolle: „Ich setze mehr auf 200 Stammgäste in meinem Café Kätchen’s als auf 2000 Follower, mit denen ich echte Gespräche führen kann, statt zu posten, twittern oder meine Meinung im Feed zu teilen.“ Verteufeln wolle sie die sozialen Netzwerke nicht: „Ich stehe absolut hinter meinen Mitstreitern, weil die meisten von ihnen für die Bürger eher unzugänglich sind, helfen Facebook, Instagram und Co. deutlich.“

Beim Podcast von Eva Weber, der nun ausgestrahlt wird, steht der frühere Lokalchef der Augsburger Allgemeinen, Alfred Schmidt, an ihrer Seite. Er befragt die OB-Kandidatin. Der Mensch und die Wahlkämpferin Eva Weber soll von einer etwas anderen Seite dargestellt werden. Etwa 40 Minuten dauert eine Folge. Schmidt sagt auf Anfrage, er wisse, dass sein Engagement kritisch beäugt werden könnte: „Mir ist wichtig zu zeigen, dass ich in dem Podcast als unabhängiger Journalist meine Arbeit mache. Daran lasse ich mich messen.“

