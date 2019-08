OB-Kandidatur in Augsburg: Grüne klopften auch mal bei Hartmann an

Plus Martina Wild ist OB-Kandidatin der Augsburger Grünen. Die Personalie steht. Ganz am Anfang war auch Ludwig Hartmann, Chef der Landtagsfraktion, kontaktiert worden.

Martina Wild, Vorsitzende der Stadtratsfraktion, geht für die Augsburger Grünen als Oberbürgermeisterkandidatin ins Rennen. Die 42-Jährige setzte sich im parteiinternen Auswahlverfahren gegen die Mitbewerber Melanie Hippke und Deniz Anan durch. Es ist die hausgemachte Augsburger Lösung. Für manchen Beobachter stellt sich nach wie vor die Frage, ob die Grünen vielleicht auf eine bekannte Person von außen hätten setzen sollen, um die eigenen Wahlchancen womöglich zu erhöhen.

Martina Wild ist OB-Kandidatin der Grünen. Bild: Silvio Wyszengrad

Nach Informationen unserer Redaktion gab es Anfragen bei grünen Politikern, die außerhalb Augsburgs agieren. Eine der Personen, die kontaktiert wurden, ist Ludwig Hartmann, Vorsitzender der Landtagsfraktion. Der 41-Jährige stammt aus Landsberg und war Spitzenkandidat bei der Landtagswahl 2018. Kommunalpolitische Erfahrung bringt der frühere Landsberger Stadtrat zudem mit. Er selbst war zweimal als OB-Kandidat in Landsberg angetreten, zuletzt 2012.

Peter Rauscher, Vorsitzender der Augsburger Grünen, bestätigt auf Anfrage, dass der Name Hartmann in den Überlegungen, wer für die Grünen als OB-Kandidat am 15. März 2020 in Augsburg antreten sollte, gefallen ist. „Eine konkrete Anfrage hat es jedoch nie gegeben“, sagt Rauscher. Es sei auch ganz normal, dass man in einer frühen Phase der Kandidatensuche mit möglichen Bewerbern spreche.

Die Augsburger Grünen haben ihre Stadtratskandidaten benannt

Die Grünen haben mittlerweile nicht nur Martina Wild als OB-Kandidatin nominiert, sondern sie haben auch ihre Stadtratsliste mit 60 Kandidaten aufgestellt. Angeführt wird sie von Wild und Umweltreferent Reiner Erben. „Unser Ziel ist es, die stärkste Fraktion im Augsburger Stadtrat zu werden, um diese Stadt in den kommenden Jahren auf allen Ebenen voranzubringen“, sagt Rauscher, der mit Melanie Hippke gemeinsam die Partei führt.

Ludwig Hartmann bleibt im Landtag in München. Sein Bruder Moritz Hartmann wird dagegen als OB-Kandidat antreten. Er ist der designierte Bewerber der Grünen in Landsberg.