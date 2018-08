vor 28 Min.

"In hohem Maße ärgerlich": OB Gribl äußert sich zu Höhmannhaus-Affäre

Der Augsburger Rathauschef Kurt Gribl beklagt, dass Dinge an die Öffentlichkeit gelangt sind, die dort nichts zu suchen haben. Es geht um zwei städtische Mitarbeiter, die Schutz verdient hätten.

Von Michael Hörmann

Augsburgs Oberbürgermeister Kurt Gribl hat sich erstmals zur laufenden Debatte um um die Mietkonditionen im städtischen Höhmannhaus geäußert. Die politische Aufarbeitung der „Affäre“ in Augsburg zieht sich wie erwartet hin. Die Ergebnisse zweier Gutachter müssen noch ausgewertet werden, ehe die Stadtverwaltung abschließend Position bezieht. Die Ergebnisse liegen gegenwärtig nicht vor. Es geht darum, ob Christoph Trepesch, Leiter der städtischen Kunstsammlungen, eine zu günstige Miete im Höhmannhaus zahlt?

Das Gutachten des städtischen Liegenschaftsamtes sagt, dass alles korrekt verlaufen sei. Ein Gutachten externer Prüfer, das vom Rechnungsprüfungsausschuss in Auftrag gegeben wurde, bewertet die Dinge anders. Auch deshalb hat die Stadt dienstrechtliche Maßnahmen gegen Trepesch und einen weiteren städtischen Mitarbeiter eingeleitet, wobei damit keinerlei Schuldzuweisung verbunden ist.

Gribl: "Ich finde es in hohem Maße ärgerlich"

Am Donnerstagmittag vor der Sitzung des Ferienausschusses, einem verkleinerten Gremium des Stadtrats, hat sich Oberbürgermeister Kurt Gribl erstmals deutlich zur laufenden Debatte geäußert, die durch die Berichterstattung unserer Zeitung Anfang August losgetreten wurde. „Ich finde es in hohem Maße ärgerlich, dass dieses Thema öffentlich geworden ist.“ Dieser Vorwurf richte sich nicht an die Medien, die darüber berichten. Vielmehr sei es ein Unding, dass aus vertraulichen Sitzungen Informationen nach draußen drangen. Wörtlich sagte Gribl: „Der Rechnungsprüfungsausschuss unterliegt der Verschwiegenheit.“ Eine öffentliche Diskussionen über Personen, wie es nun geschehen ist, sei absolut schädlich.

Insofern sei es auch für ihn sehr schwer, so Gribl, mit Informationen an die Öffentlichkeit zu gehen. Gribl ging direkt auf die Leserbriefschreiber in unserer Zeitung ein, die Position für Trepesch ergriffen hatten: „Ja, wir haben eine Fürsorgepflicht. Das macht es nicht ganz einfach. Gerade weil auch die Schutzwürdigkeit der Personen betroffen ist.“ Die fachliche Kompetenz des Leiters der städtischen Kunstsammlungen stehe jedenfalls außer Frage, betonte Gribl.

Ergebnis wird im September erwartet

Der Rathauschef sagte am Donnerstag, „dass wir zügig zu einer Bewertung der Vorgänge kommen müssen“. Einen Zeitpunkt dafür nannte er nicht. Jeder weiß, dass die Interpretation der beiden Gutachten die Handhabe für das weitere Vorgehen ist. Es ist davon auszugehen, dass in der Stadtratssitzung im September dieses Ergebnis dann vorliegen dürfte.

