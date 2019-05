OB-Referent Richard Goerlich hat einen neuen Job

Augsburg

Ohne "Fridays for Future": Kinder sollen Artenschutz in der Schule lernen

Schüler fordern in Friday-for-Future-Demos mehr Einsatz für Klimaschutz, Umwelt und Natur. Jetzt will die Uni Augsburg Lehrer so ausbilden, dass die Diskussion auch stärker in die Klassenzimmer einzieht.