vor 50 Min.

Oberhausen: Frau entdeckt Einschussloch in Fensterscheibe

Die Polizei ermittelt nach einem Einschussloch in einem Fenster einer Wohnung in der Donauwörther Straße. Symbolbild

Eine Wohnungsinhaberin hat in der Fensterscheibe eine Beschädigung bemerkt. Der Polizei war schnell klar, um was es sich da handelte.

Es war am Montag als die 43 Jahre alte Frau in der Wohnung im vierten Stock in der Donauwörther Straße eine Beschädigung an einer Fensterscheibe bemerkte. Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass die äußere Scheibe der Doppelverglasung durch ein unbekanntes Projektil beschädigt wurde. Aufgrund des Schadensbildes kann laut Polizei davon ausgegangen werden, dass es sich bei der verwendeten Waffe um eine Druckluftpistole oder eine ähnliche Waffe handelt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen einer Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise unter 0821/323-2510. (ina)