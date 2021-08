Geldbeutel aus Auto gestohlen

In der Donauwörther Straße haben Unbekannte eine Geldbörse aus einem parkenden Auto geklaut.

500 Euro Sachschaden und ein geklauter Geldbeutel sind die Bilanz eines Dienstahls am Mittwoch in der Donauwörther Straße in Oberhausen auf Höhe der 200er-Hausnummern. Wie die Polizei berichtet, haben bislang Unbekannte in der Zeit zwischen fünf und acht Uhr an einem geparkten Pkw die Seitenscheibe eingeschlagen und die darin abgelegte Geldbörse entwendet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. (nist)