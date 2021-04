Oberhausen: Männer quittieren Gruß mit Schlägen

Drei Unbekannte prügelten auf einen 20-Jährigen in Oberhausen ein, nachdem dieser sie gegrüßt hatte. Er hatte sie offenbar verwechselt.

Manchmal kann Freundlichkeit unangenehme Folgen haben: Am vergangenen Freitag, gegen 19.20 Uhr, stand ein 20-jähriger Mann in der Äußeren Uferstraße in Oberhausen (Höhe Einmündung Flurstraße) neben seinem geparkten Pkw, als drei unbekannte Männer an ihm vorbeiliefen.

Da der 20-Jährige annahm, die Männer vom Sehen her zu kennen, grüßte er sie. Allerdings erwiderten die drei Unbekannten die Freundlichkeit des 20-Jährigen nicht. Stattdessen, so die Polizei, schlugen die Männer kurzerhand auf den Mann ein, sodass dieser zu Boden ging und leichte Gesichtsverletzungen erlitt. Die Täter flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung.

Alle drei Unbekannten waren zwischen 20 und 25 Jahren alt. Einer der Täter trug eine auffallend bunte Jogginghose. Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2510. (nip)