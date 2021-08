Scheibe an Kiosk in Oberhausen eingeschlagen

Offenbar mutwillig ist die Scheibe eines Kiosks in Oberhausen eingeschlagen worden. Hatten die Täter einen Einbruch geplant?

In der vergangenen Nacht auf Donnerstag ist in der Zeit von 23.15 Uhr bis 1.20 Uhr an einem Kiosk am Bischof-von-Zollern-Platz in Oberhausen mutwillig eine Scheibe eingeschlagen und Schaden in Höhe von etwa 300 Euro verursacht worden. Aufgrund der Spurenlage wird nicht von einem versuchten Einbruch ausgegangen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. (nist)