10:45 Uhr

Oberhausen sucht einen Weihnachtsbaum

Auch in diesem Jahr möchte die Arge Oberhausen wieder einen stattlichen Weihnachtsbaum auf dem Helmut-Haller-Platz aufstellen.

Der Oberhauser Advent fällt aus, für Weihnachtsstimmung soll in dem Augsburger Stadtteil dennoch gesorgt sein. Vor dem Bahnhof soll ein Baum aufgestellt werden.

Auch wenn der Oberhauser Advent mit Buden und Kulturprogramm auf dem Helmut-Haller-Platz wegen Corona in diesem Jahr ausfällt, wollen die Organisatoren dennoch für weihnachtliches Flair sorgen. Die Arge Oberhausen möchte wie in den Vorjahren wieder einen Weihnachtsbaum vor dem Bahnhof aufstellen und ihn schmücken. Aus diesem Grund sucht Vorsitzende Hannelore Köppl nach einem geeigneten Baum, der gespendet werden sollte. Der eine oder andere Bürger aus Oberhausen oder der näheren Umgebung wolle sich vielleicht ohnehin von einem Baum trennen, heißt es. Der Tannenbaum sollte allerdings so gut zugänglich sein, dass er mit einem Hebekran aus dem Grundstück transportiert werden kann. Potenzielle Spender können sich unter E-Mail hannekoe@gmx.de oder Telefon 0179/5073974 melden. (bau)

