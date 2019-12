vor 39 Min.

Oberlandesgericht entscheidet nach Attacke am Kö: Verdächtige müssen wieder in Haft

Nach der tödlichen Attacke vom Königsplatz müssen sechs Beschuldigte wieder in Haft. Das entschied das Oberlandesgericht.

Das Oberlandesgericht hat am Freitag entschieden: Die jungen Männer, die in Fall der tödlichen Attacke vom Königsplatz verdächtigt werden, müssen wieder in Haft.

Erneute Wende im Fall der tödlichen Attacke auf einen 49-jährigen Mann am Augsburger Königsplatz: Alle sechs Verdächtigen müssen wieder in Haft, wie unserer Redaktion mehrere Anwälte der Betroffenen bestätigt haben.

Oberlandesgericht entscheidet: Beschuldigte müssen wieder in Haft

Die Augsburger Staatsanwaltschaft wirft den Jugendlichen und jungen Männern Beihilfe zum Totschlag vor. Erst kurz vor Weihnachten hatte das Augsburger Landgericht die sechs Verdächtigen aus der Untersuchungshaft entlassen. Nur der 17-jährige mutmaßliche Haupttäter blieb weiter in Haft.

Er soll am Nikolaustag den 49-Jährigen mit einem Faustschlag gegen den Kopf getötet haben. Offenbar hat das Oberlandesgericht am Freitag einer Beschwerde der Staatsanwaltschaft stattgegeben, eine Stellungnahme war dazu aber am Abend zunächst nicht zu erhalten. (jöh/jaka)

