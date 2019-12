11:30 Uhr

Öffnungszeiten: So haben Geschäfte an Silvester 2019 in Augsburg geöffnet

Für Geschäfte und Stadtmarkt gelten an Silvester besondere Öffnungszeiten. Auch bei der Müllabfuhr und im Nahverkehr gibt es Besonderheiten.

Von Michael Hörmann

Es bleibt nur noch wenig Zeit im Jahr 2019, um die letzten Einkäufe und Besorgungen zu tätigen. An Silvester haben die meisten Kaufhäuser und Läden in Augsburg bis 14 Uhr geöffnet. Supermärkte schließen teils um 16 Uhr. Eine einheitliche Regelung, was die Öffnungszeiten anbelangt, gibt es nicht. Zu später Stunde besteht immer die Möglichkeit, sich an Tankstellen für die Silvesterparty einzudecken.

Stadtmarkt Augsburg Mit einem großen Andrang ist am Dienstag auf dem Stadtmarkt zu rechnen. Händler berichten von zahlreichen Vorbestellungen. In Fischgeschäften herrscht zum Jahreswechsel traditionell Hochbetrieb. Der Stadtmarkt ist bis 13 Uhr geöffnet.

Öffnungszeiten an Silvester 2019 in Augsburg

Gastronomie Im Gegensatz zu Heiligabend haben an Silvester viele Lokale und Kneipen geöffnet. „Silvestermenüs sind bei Gästen sehr gefragt“, heißt es. Viele Lokale sind wohl ausgebucht. Da Plätze an Silvester in Restaurants begehrt sind und die Gastronomen Planungssicherheit haben möchten, war in ausgewählten Lokalen die Reservierung nur mit Vorkasse möglich.

Partys Eine riesige Party wie früher die Veranstaltungen im Kongress am Park findet in dieser Form nicht statt. Silvesterpartys gibt es in den Klubs. Dazu gehören unter anderem die Mahagoni-Bar, das Spectrum und das Weiße Lamm.

Hallenbäder Es mag Menschen geben, die zum Jahreswechsel gerne mal abtauchen. Die Möglichkeit dazu besteht in städtischen Hallenbädern. Am Dienstag öffnet das Spickelbad von 8 bis 13 Uhr. Es ist Warmbadetag. An Neujahr ist das Hallenbad Haunstetten von 9 bis 14 Uhr geöffnet – es ist ebenfalls ein Warmbadetag.

Zoo Der Zoo hat an Silvester von 9 bis 16.30 Uhr geöffnet. Der benachbarte Botanische Garten öffnet um 9 Uhr, um 17 Uhr ist Schluss.

Energieversorgung An Silvester und Neujahr sind über 250 Mitarbeiter der Stadtwerke rund um die Uhr im Einsatz, damit die Versorgung mit Strom, Erdgas und Trinkwasser sicher funktioniert und Busse und Straßenbahnen fahren. Im Notfall sind die Helfer unter folgenden Telefonnummern erreichbar: Strom 0821/6500-6600, Erdgas 6500-5500, Trinkwasser 6500-6655 und Fernwärme 6500-5555.

Fahrplan zum Jahreswechsel in Augsburg

Müllabfuhr Die Mülltonnen werden an Silvester regulär geleert. Es gilt die Regelung wie stets an Dienstagen. Wegen des Feiertags an Neujahr verschieben sich dann die Leerungstage. Wo ansonsten mittwochs die Müllabfuhr kommt, passiert dies in dieser Woche am Donnerstag. Die normale Donnerstag-Leerung verschiebt sich auf Freitag.

Nahverkehr Zum Jahreswechsel, am Dienstag, 31. Dezember, gilt für die Busse und Straßenbahnen in Augsburg tagsüber und abends bis etwa 23 Uhr der reguläre Samstags-Fahrplan. Von 23.30 bis 4 Uhr morgens fahren die Busse des Silvester-Nachtexpress im 30-Minuten-Takt auf den Strecken der Nachtbuslinien. Um Mitternacht entfallen Fahrten ab Königsplatz. Grund sind laut Auskunft der Stadtwerke erfahrungsgemäß blockierte Straßen durch die Feiern zum Neujahr. An Neujahr gilt der Fahrplan für Sonn- und Feiertage. Für den „Silvester-Nachtexpress“ gilt der reguläre AVV Fahrpreis.

