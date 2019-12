vor 36 Min.

Öffnungszeiten an Heiligabend in Augsburg: So haben die Geschäfte geöffnet

An Heiligabend ist erfahrungsgemäß in den Geschäften in Augsburg noch einmal richtig viel los. Hier finden Sie die Öffnungszeiten.

Ob Last-Minute-Geschenk oder Essen für die Feiertage - viele wollen am 24. Dezember in Augsburg einkaufen. Die Öffnungszeiten an Heiligabend sind eingeschränkt.

Von Leonhard Pitz

Die einen brauchen an Heiligabend noch ein Last-Minute-Geschenk, die anderen wollen ein letztes Mal auf den Augsburger Christkindlesmarkt oder müssen noch Essen für die Weihnachtsfeiertage einkaufen. Doch Vorsicht mit den Öffnungszeiten. Wir haben eine kurze Übersicht, wie lange man am 24. Dezember in Augsburg noch in den Geschäften einkaufen kann.

Im Gegensatz zu den beiden Weihnachtsfeiertagen ist der 24. Dezember kein gesetzlicher Feiertag. Er ist lediglich ein stiller Tag, wie Allerheiligen oder Karfreitag. Allerdings beginnt die Ruhezeit hier bereits um 14 Uhr. Dementsprechend schließen Geschäfte und Kaufhäuser wie Karstadt um diese Uhrzeit.

Wie sind die Öffnungszeiten in Augsburg an Heiligabend?

Auf der Suche nach dem Last-Minute-Geschenk kaufen viele bis 14 Uhr noch in der City-Galerie ein, weiß Center-Manager Sascha Schönherr. „Man sieht auf jeden Fall mehr Männer als Frauen am 24. in der City-Galerie“, bemerkt Schönherr augenzwinkernd. „Viele merken einfach auch am 24., dass die Online-Bestellung nicht mehr rechtzeitig kommt und kaufen dann doch im Laden.“ Er erwartet zudem, dass auch viele Augsburger noch Zutaten für Plätzchen oder die Feiertagsgerichte einkaufen. Auf dem Stadtmarkt kann man solche Besorgungen an Heiligabend nur bis 13 Uhr erledigen.

Wer zwar schon alle Geschenke beisammen hat, aber noch ein letztes Mal die Atmosphäre der Weihnachtsmärkte genießen will, sollte das bereits am Montag tun. Denn die „Weihnachtsinsel“ vor dem Zeughaus und der Weihnachtsmarkt in der Alten Silberschmiede haben am 23. Dezember zum letzten Mal geöffnet (beide bis 20 Uhr).

Hier gibt es an Heiligabend Christbäume in Augsburg

Die letzte Gelegenheit in diesem Winter den Christkindlesmarkt auf dem Rathausplatz zu besuchen, hat man dann noch am 24. Dezember bis 14 Uhr. Auch das „Winterland“ vor der City-Galerie schließt an Heiligabend zur gleichen Zeit. Im Gegensatz zu den Anderen machen die Hütten und die Eisstock-und Rodelbahn aber an den Weihnachtsfeiertagen jeweils um 14 Uhr wieder auf und schließen erst am 30. Dezember endgültig. Betreiber Helmut Wiedemann freut sich auf die Besucher, die die Chance nutzen auch nach dem Weihnachtsfest ins "Winterland" zu kommen.

Sollten nicht nur die Geschenke unter dem Baum fehlen, sondern auch der Baum selbst, hat man dagegen an Heiligabend eher schlechtere Karten. In Augsburg kann man an der Fuggerei seinen Christbaum holen, der Erlös wird für Renovierungsarbeiten von Fuggerei-Wohnungen verwendet. Der Verkauf der Tannen endet hier aber bereits am 4. Adventssonntag um 18 Uhr.

Auf dem Plärrergelände hingegen läuft der Verkauf von Christbäumen laut Angaben der Stadt sogar am 24. Dezember noch bis 14 Uhr, „soweit noch welche vorhanden sind“. Wer also auf sicher gehen will, sollte auch hier möglichst nicht bis zur letzten Sekunde warten.

