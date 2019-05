20:38 Uhr

Öl auf Herd vergessen: Feuerwehr rückt nach Lechhausen aus

In Lechhausen brannte es, weil ein Bewohner Öl auf dem Herd stehenließ.

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses hat auf dem angeschalteten Herd eine Pfanne mit Öl stehenlassen. Das heiße Fett fing Feuer - konnte aber gelöscht werden.

In der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Lechhausen hat es am Donnerstagabend gegen 19 Uhr gebrannt.

Nach Angaben der Polizei hatte ein Bewohner eine Pfanne mit heißem Öl auf dem angeschalteten Herd stehenlassen. Das hatte stark zu rauchen begonnen und schließlich Feuer gefangen.

Die Feuerwehr konnte die Flammen jedoch schnell löschen. Verletzt wurde niemand. (AZ)