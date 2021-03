13:00 Uhr

Offener Brief: Thelottviertel-Bewohner fordern Erhalt der Villa

Weil eine alte Villa im Augsburger Thelottviertel möglicherweise durch einen Neubau ersetzt werden könnte, regt sich Widerstand unter den Anwohnern. Was sie in einem offenen Brief fordern.

Im Zuge der Diskussion um den möglichen Abriss eines historischen Gebäudes zugunsten eines Neubaus im Thelottviertel haben sich Anwohner zusammengeschlossen und mit einem offenen Brief an die Vertreter der Kommunalpolitik gewandt. In ihrem Brief fordern sie den Erhalt der roten Villa in der Perzheimstraße sowie eine Nachbesserung des Ensemble- beziehungsweise Einzelbaudenkmalschutzes im Viertel. Konkret beklagen sie: „Einzelne Parzellen an der Perzheimstraße und ein Bereich nördlich der Pranthochstraße sind nicht ensemblegeschützt.“

Offener Brief: Was die Bewohner des Thelottviertels noch fordern

Sie fürchten, dass der Hauptbahnhof-Umbau und die geplante Straßenbahnlinie 5, die durch Teile des Viertels führen soll, „stark steigende Mieten und ein wachsendes Interesse an den Grundstücken“ zur Folge habe. Daher fordern sie, „das gesamte Viertel unter Denkmalschutz zu stellen“. Ebenfalls solle der alte Baumbestand erhalten bleiben. Weil das Viertel als Gartenvorstadt konzipiert sei, käme der Bepflanzung eine große Bedeutung zu, weil diese das Bild des Viertels maßgeblich präge. (AZ)

