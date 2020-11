vor 59 Min.

Ohne Licht: Fahrradfahrerinnen stoßen zusammen

Zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrerinnen ist es in der Rosenaustraße gekommen. Eine der Frauen war wohl ohne Licht unterwegs.

Ein 46 Radfahrerin fuhr am Donnerstag gegen 18.20 Uhr in der Rosenaustraße am rechten Rand des Schutzstreifens. Dabei kam ihr eine andere Fahrradfahrerin laut Polizei ohne Licht entgegen. Die beiden Frauen stießen auf Höhe der Einmündung zur Schlettererstraße zusammen. Die 46-Jährige stürzte, verletzte sich leicht und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei berichtet, entfernte sich die entgegenkommende Radlerin von der Unfallstelle. Sie wurde als 40 bis 50 Jahre alt beschrieben.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323-2610 entgegen. (ina)

