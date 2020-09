vor 17 Min.

Oldtimer-Rallye: Die Fuggerstadt Classic ist gestartet

Plus Bei schönstem Herbstwetter haben sich die Teilnehmer der Fuggerstadt Classic Rallye in Augsburg auf den Weg gemacht. Am Nachmittag startet noch eine E-Rallye.

Von Fridtjof Atterdal

Zu den schönsten Fahrzeugen gehört er sicherlich nicht, der DeLorean DMC12 aus dem Jahr 1981, der mit seinen Piloten Felix Merkle und Martin Aman auf seinen Einsatz bei der Fuggerstadt Classic Rallye wartet. Aber er ist wohl eines der kuriosesten Fahrzeuge, die von den stolzen Besitzern an diesem Tag in der Maximilianstraße präsentiert werden. Das aus dem Science Fiction Klassiker "Zurück in die Zukunft" bekannte eckige Auto ist gerade von einer Tour um die ganze Welt zurück und dementsprechend modifiziert. 140 PS stark hat es einen vergrößerten Tank, um auch in der australischen Wüste ohne Zapfsäule nicht liegen zu bleiben sowie einige weitere technische Spielereien, wie Beifahrer Martin Aman erklärt. Brauchen werden sie diese Ausstattung auf der Fuggerstadt Classic wohl eher nicht.

Die rund 100 Teilnehmer fahren aus der Maximilianstraße über die barocke Wallfahrtskirche St. Afra im Felde in Friedberg ins Wittelsbacher Land. Über Rieden geht es nach Untermauerbach, das Dörfchen Halsbach und dann nach Sandiszell, wo am Wasserschloss erst zu Mittag gegessen wird. Danach fährt der Tross noch nach Motzenhofen und dann zurück nach Süden, um wieder in die Maximilianstraße einzufahren. Gegen 17.30 Uhr ist dann vor dem Hotel Drei Mohren die Siegerehrung zu erwarten.

Fuggerstadt Classic: Von Augsburg in die Region

Neben den außergewöhnlichen Fahrzeugen ist es vor allem auch das soziale Event, das den Charm der Rallye ausmacht, sagt Peter Nickig. Sein Fahrzeug gehört tatsächlich zu den Schönheiten des Tages - schließlich wurde der Jaguar E-Type von Stardesigner Luigi Colani einmal als das schönste Fahrzeug aller Zeiten bezeichnet. "Über die Jahre haben sich auf der Rallye Freundschaften entwickelt und es ist schön, Bekannte wieder zu treffen", erklärt Nickig seine Faszination.

Neben dem sportlichen Aspekt steht hinter der Rallye auch ein Charity-Gedanke, sagt Organisator Fabian Lohr. In diesem Jahr wird die Arbeitsgemeinschaft der Augsburger Hilfsorganisation in den Genuss des Erlöses verschiedener Aktionen wie einer Straßensammlung und einer Tombola kommen. Auch eine besondere Uhr wurde dieses Jahr anlässlich der Veranstaltung gestaltet, deren Erlöse ebenfalls an die Hilfsorganisationen gehen sollen, so Lohr.

Am Nachmittag gehört die Maximilianstraße den E-Mobilisten. Unter dem Namen "Fuggerstadt-VOLT" machen sich in diesem Jahr erstmals auch Elektrofahrzeuge auf den Weg, um die Rallye-Prüfungen zu meistern.

