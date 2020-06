vor 10 Min.

Opposition will Informationen zu Referenten-Bewerbern

18 Stadträte fordern Einblick, welche 119 Personen sich als Sozial- und Kultur-/Sportreferent beworben haben. Am Donnerstag wird entschieden.

Von Stefan Krog

Die Rathausopposition kritisiert das Vorgehen des schwarz-grünen Regierungsbündnisses bei der Auswahl der Bewerber für das Sozial- und das Kultur-/Sportreferat. In einer gemeinsamen Erklärung von Sozialer Fraktion ( SPD/Linke), Fraktion Bürgerliche Mitte (FW, FDP, Pro Augsburg), Ödp, Die Partei und V-Partei heißt es, dass man sich zu wenig eingebunden fühle. Vorauswahlgespräche mit den 53 Bewerbern im Sozial- bzw. 66 Bewerbern im Kultur-/Sportreferat seien ausschließlich von Vertretern von CSU und Grünen geführt worden. Andere Fraktionen und Stadträte erhielten gar keine Möglichkeit, Informationen über Bewerber zu bekommen. „Dieses Verfahren ist absolut intransparent und hat es in der Vergangenheit so auch nicht gegeben“, heißt es in der Presseerklärung, hinter der insgesamt 18 Stadträte stehen. Man fordere Einblick in die Bewerbungsunterlagen, um am kommenden Donnerstag, wenn das Thema im Stadtrat auf der Tagesordnung steht, überhaupt sinnvoll abstimmen zu können. Ohne sich im Vorfeld einen Überblick über die Bewerberlage zu verschaffen, sei dies kaum möglich. Eine kurze Information im Ältestenrat das Stadtrats, wie sie Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) in Aussicht stellte, reiche kaum.

Die Regierungsbank von Webers Stadtregierung ist inzwischen fast voll besetzt, nachdem auch Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle zum 1. Juni seinen Dienst antrat. Noch offen sind nur noch die Stellen im Sozialreferat und im Kultur-/Sportreferat. Aufs Sozialreferat hat in der Koalition die CSU den ersten Zugriff, beim Kultur-/Sportreferat haben die Grünen innerhalb der Koalition ein Vorschlagsrecht.

Themen folgen