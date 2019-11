vor 4 Min.

Ordnungsreferent verteidigt neues "Blitzerfahrrad"

Das neue "Blitzerfahrrad" in Augsburg hat für Aufsehen gesorgt. Im Allgemeinen Ausschuss hakte ein Stadtrat nun genauer nach.

Die Stadt Augsburg setzt mittlerweile zur Erfassung von Temposündern auch ein „Blitzerfahrrad“ ein: Dabei handelt es sich um ein Lastenfahrrad, das technisch aufgerüstet wurde.

Ein Teil der Technik ist in einem Kasten auf dem Lastenrad verpackt, das Messgerät selbst steht auf einem Stativ daneben. Das Thema kam am Mittwoch in der Sitzung des Allgemeinen Ausschusses zur Sprache. Stadtrat Peter Schwab (CSU) hakte nach. Ordnungsreferent Dirk Wurm (SPD) bezog Stellung: „Rechtlich ist das Ganze abgeklärt“. Es geht darum, das Rad an denjenigen Engstellen einzusetzen, wo für ein Auto kein Platz vorhanden sei. Wurm betonte ferner, dass die Stadt mit dem Blitzerfahrrad „sehr zurückhaltend“ umgehe. (möh)

